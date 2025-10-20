Μια πραγματική «φοροκαταιγίδα» ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ αναμένεται να πλήξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες του έτους, καθώς η φορολογική πίεση κορυφώνεται με μια σειρά υποχρεώσεων που θα πρέπει να εξοφληθούν έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Το βάρος μοιράζεται σε τρεις «δόσεις» — Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο — με κάθε μήνα να φέρνει νέο κύμα πληρωμών. Τον Οκτώβριο, το Δημόσιο υπολογίζει έσοδα άνω των 6,5 δισ. ευρώ από φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ και δόσεις ρυθμίσεων. Τον Νοέμβριο η φορολογική επιβάρυνση αυξάνεται με νέες δόσεις φόρων και εισφορών, ενώ ο Δεκέμβριος παραδοσιακά αποτελεί τον πιο «βαρύ» μήνα, με πρόσθετα 6,4 δισ. ευρώ να πρέπει να καταβληθούν — μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, συνολικού ύψους άνω του 1,3 δισ. ευρώ.

Οι υποχρεώσεις αυτές συμπίπτουν με μια περίοδο μειωμένης ρευστότητας για τα νοικοκυριά, που ήδη πιέζονται από το υψηλό κόστος διαβίωσης και τους αυξημένους λογαριασμούς. Την ίδια στιγμή, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, καθιστώντας δυσκολότερη την τήρηση των προθεσμιών.

Παρά το βαρύ φορολογικό ημερολόγιο, η επόμενη χρονιά προδιαγράφεται ακόμη πιο απαιτητική. Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά περίπου 2,6 δισ. ευρώ, με τα συνολικά έσοδα να προσεγγίζουν τα 73,5 δισ. ευρώ. Αναμένεται μικρή μείωση στον φόρο φυσικών προσώπων, αλλά αύξηση στα έσοδα από επιχειρήσεις και έμμεσους φόρους.

Το μεγάλο στοίχημα έχει να κάνει με τη φορολογική αντοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων που θα δοκιμαστεί ξανά. Για τους περισότερους η διέξοδος θα έρθει μέσα από την ένταξη σε ρυθμίσεις. Μια λύση παροδοική και όχι πάντα αποτελεσματική, αν σκεφτεί κανείς ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν είναι ένα “κατοστάρι” αλλά ένας… «μαραθώνιος» υποχρεώσεων που δεν θα τελειώσει φέτος, αλλά θα συνεχιστεί με ένταση και το 2026…