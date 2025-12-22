Ο Δεκέμβριος δεν είναι απλώς γιορτινός μήνας, είναι μήνας πληρωμών που κόβουν την ανάσα. Μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, οι φορολογούμενοι πρέπει να φέρουν σε πέρας μια σειρά από υποχρεώσεις που συσσωρεύονται και απειλούν να μετατρέψουν το τέλος του μήνα σε οικονομικό μαραθώνιο.

Από σήμερα (22/12) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκέμβρη υπολείπονται λίγες μόνο εργάσιμες ημέρες και κάθε μία μετράει, καθώς σταδιακά αυξάνονται τα ποσά που πρέπει να καταβληθούν. Ο χρόνος τελειώνει, αλλά οι λογαριασμοί όχι.

Το συνολικό «πακέτο» των φορολογικών υποχρεώσεων που πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου ξεπερνά τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του φορολογικού συστήματος.

Οι βασικές υποχρεώσεις που φτάνουν στη… λήξη τους είναι:



Φόρος εισοδήματος: Οι φορολογούμενοι που πληρώνουν σε δόσεις τον φόρο εισοδήματος, καλούνται να καλύψουν την 6η κατά σειρά δόση, διαφορετικά έρχεται πρόστιμο.



ΕΝΦΙΑ: Η έβδομη δόση της ετήσιας επιβάρυνσης για όσους έχουν ακίνητο στην ιδιοκτησία τους. Η τρέχουσα δόση ενός φόρος που επιβαρύνει εκατομμύρια ιδιοκτήτες, πρέπει να είναι επίσης τακτοποιημένη έως 31/12.



Τέλη κυκλοφορίας 2026: Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι την τελευταία ημέρα του χρόνου, χωρίς παράταση. Τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή εκτοξεύονται σταδιακά, 25% τον Ιανουάριο, 50% τον Φεβρουάριο και 100% του ποσού από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά.



ΦΠΑ και άλλοι φόροι: Επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν προθεσμίες υποβολής και πληρωμής ΦΠΑ και σχετικών δηλώσεων μέσα στον Δεκέμβριο.

Δόσεις ρυθμίσεων: Πολίτες που έχουν ρυθμίσει παλιότερες οφειλές πρέπει να εξοφλήσουν τις δόσεις που λήγουν τον Δεκέμβριο, αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν την «προστασία» της ρύθμισης και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές επιστρέφουν με προσαυξήσεις και πρόστιμα. Να πληρώσουν την τρέχουσα δόση πρέπει και όσοι βρίκσονται στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Ό,τι δεν πληρωθεί εγκαίρως «τιμωρείται» με πρόστιμα (επιτόκιο), ενώ την ίδια ώρα (ανάλογα με το πόσες δόσεις στη σειρά έχουν μείνει απλήρωτες), ο οφειλέτης αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να χάσει μία ή περισσότερες ρυθμίσεις οφειλών, επειδή θα έχει αφήσει απλήρωτες τρέχουσες υποχρεώσεις ή δόσεις ρυθμίσεων.

Αν υπολογίσει κανείς και τις πληρωμές σε τράπεζες, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κινητή τηλεφωνία, κ.ο.κ. αντιλαμβάνεται ότι από την τσέπη του Έλληνα θα βγουν ακόμη περισσότερα για υποχρεώσεις.

