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Η εικόνα ήταν γνώριμη για χρόνια. Ένα κλιμάκιο ελεγκτών της Επιθεώρησης Εργασίας ή του ΕΦΚΑ έφτανε σε μια επιχείρηση και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικρατούσε αναστάτωση. Εργαζόμενοι που δεν είχαν δηλωθεί ποτέ έβγαιναν από τις πίσω πόρτες, κρύβονταν σε αποθήκες ή εμφανίζονταν ξαφνικά ως «πελάτες». Ήταν η εποχή που η μαύρη εργασία αποτελούσε μία από τις μεγαλύτερες πληγές της ελληνικής οικονομίας, στερώντας δισεκατομμύρια ευρώ από τα ασφαλιστικά ταμεία και δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σήμερα, η κατάσταση αλλάζει ριζικά. Με την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η παρουσία του εργαζόμενου καταγράφεται ηλεκτρονικά και σε πραγματικό χρόνο. Ο έλεγχος δεν βασίζεται πλέον αποκλειστικά στην αυτοψία του επιθεωρητή, αλλά στα ψηφιακά δεδομένα που διασταυρώνονται αυτόματα με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

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Τα στοιχεία που έρχονται στο φως από τους νέους κλάδους προκαλούν αίσθηση. Στο λιανεμπόριο, όπου απασχολούνται περισσότεροι από 230.000 εργαζόμενοι, οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά περίπου 60% μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας. Στη βιομηχανία, με περισσότερους από 350.000 εργαζόμενους, καταγράφεται αύξηση που προσεγγίζει το 80%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα στον τουρισμό και την εστίαση, δύο κλάδους που απασχολούν πάνω από 700.000 εργαζόμενους κατά την τουριστική περίοδο και στους οποίους η πραγματική έκταση της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας αποτελούσε διαχρονικά αντικείμενο συζήτησης.

Μόνο το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες ώρες υπερωριακής εργασίας σε σχέση με το 2024.

Νέα επέκταση σε δύο φάσεις

Η κυβέρνηση προχωρά τώρα στην επόμενη μεγάλη διεύρυνση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με στόχο να καλυφθούν σχεδόν 350.000 επιπλέον εργαζόμενοι και να φτάσει ο συνολικός αριθμός των προστατευόμενων εργαζομένων στα 2,5 εκατομμύρια.

Η πρώτη φάση ξεκίνησε πιλοτικά στις 2 Ιουνίου 2026 και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Σε αυτήν εντάσσονται: Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα), Εταιρείες εύρεσης και διάθεσης προσωπικού, Τηλεπικοινωνίες, Κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, Καθαριστήρια, Επιχειρήσεις καθαρισμού κτιρίων και εξωτερικών χώρων.

Η δεύτερη φάση θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τις 29 Ιουνίου 2026 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει: Συμβουλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες, Διαφημιστικές εταιρείες, Δραστηριότητες γραφείου, Επιχειρήσεις επισκευών, Αποθήκες και logistics, Υπηρεσίες διαχείρισης νερού και λυμάτων, Επιχειρήσεις τυχερών παιγνίων.