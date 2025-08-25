Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί μείωση άμεσων φόρων, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης- με τον Όμηρο Τσάπαλο, εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να προαναγγέλλει στο ΕΡΤNEws πακέτο 1,5 δισ. ευρώ για μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη μεσαία τάξη.

Στη ΔΕΘ «θα ανακοινώσουμε μείωση άμεσων φόρων που θα ανακουφίσουν τις τσέπες των πολιτών», επεσήμανε ο Κωστής Χατζηδάκης. Οι μειώσεις θα αφορούν περισσότερο τα φυσικά πρόσωπα και ειδικότερα τη μεσαία τάξη, πρόσθεσε.

Από πλευράς του ο κ. Τσάπαλος είπε πως στόχος είναι τα μέτρα να έχουν μόνιμο και δίκαιο χαρακτήρα, μακριά από επιδοματικές λογικές, με έμφαση στη μείωση φόρων. Τόνισε πως η μεσαία τάξη που ορίζεται εισοδηματικά μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ ετησίως, με την πιθανότητα αλλαγής στις κλίμακες άμεσης φορολόγησης να θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά σενάρια. Εφόσον προχωρήσει, θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε μισθωτούς και συνταξιούχους, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου από τον Ιανουάριο του 2026.

Υπενθυμίζεται πως στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε, μεταξύ άλλων, πως «αρχή μας είναι τα πλεονάσματα να επιστρέφονται στους πολίτες, κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος θα αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας».