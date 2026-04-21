Περιπτώσεις φοροδιαφυγής που δύσκολα περνούν απαρατήρητες φέρνουν στο φως οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, τα τελευταία δύο χρόνια, αποκαλύπτοντας μια πραγματικότητα που συχνά ξεπερνά όσα έχουμε στο μυαλό μας για τη φοροδιαφυγή…

Τα στοιχείχα δείχνουν ότι στη φοροδιαφυγή, δεν πρωταγωνιστούν μόνο μεγάλες επιχειρήσεις ή σύνθετα εταιρικά σχήματα. Αντίθετα, οι πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις αφορούν φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες και μικροεπιχειρηματίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, από εκεί που κανείς δεν θα το περίμενε!

Το «στέλεχος» και ο ασφαλιστής με τα εκατομμύρια…

Στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, φυσικό πρόσωπο με συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις, αποκρύπτοντας εισοδήματα που ξεπερνούν τα 3,2 εκατ. ευρώ. Στον Νότιο Τομέα, ασφαλιστής εμφανίζεται να προσαύξησε την περιουσία του κατά περισσότερα από 500.000 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την προέλευσή τους.

Η κομμώτρια και ο… εργάτης

Ακόμη πιο εντυπωσιακές είναι οι περιπτώσεις που ξεφεύγουν από το «αναμενόμενο» προφίλ. Στα Ιωάννινα, κομμώτρια εντοπίστηκε να έχει αποκρύψει φορολογητέα ύλη άνω των 470.000 ευρώ μέσα σε λίγα χρόνια, ενώ στο Ηράκλειο εργάτης δεν δήλωσε εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 330.000 ευρώ. Αντίστοιχα, στον Βόρειο Τομέα Αθηνών καταγράφηκε προσαύξηση περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ χωρίς εμφανή πηγή.

Το AI «ξετρυπώνει» τους φοροφυγάδες!

Η αποκάλυψη τέτοιων περιπτώσεων δεν είναι τυχαία. Οι διασταυρώσεις πλέον γίνονται σε πραγματικό χρόνο και σε πολλαπλά επίπεδα. Δηλωθέντα εισοδήματα, τραπεζικές κινήσεις, δαπάνες και περιουσιακά στοιχεία συγκρίνονται, δημιουργώντας ένα πλήρες οικονομικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο. Μέσα από ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντοπίζουν περιπτώσεις όπου τα στοιχεία δεν «ταιριάζουν». Εκεί όπου η εικόνα δεν βγαίνει, ξεκινά και ο έλεγχος.

Παράλληλα, η ψηφιοποίηση των συναλλαγών και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων περιορίζουν δραστικά τα περιθώρια απόκρυψης. Κάθε συναλλαγή αφήνει πλέον ίχνος και αυτό το ίχνος μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο.