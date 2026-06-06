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Σε λίγες ημέρες αυξάνεται στα 1.600 ευρώ το ακατάσχετο όριο οφειλετών που αφορά και τράπεζες, όχι μόνο οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή την ΑΑΔΕ, είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

«Εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας θα ωφεληθούν. Αρκεί να σκεφτούμε ότι υπάρχουν περί τις 400.000 περίπου επιχειρήσεις ή πολίτες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γίνεται κατάσχεση ποσού άνω των 1.200», τόνισε.

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Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά πάνω από 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 350.000 περίπου επιχειρήσεις και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει η πλατφόρμα να λειτουργεί τον Ιούλιο, είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών.

Πρακτικά εννιά στις δέκα οφειλές μπαίνουν στις 72 δόσεις, ανέφερε, τονίζοντας ότι «εάν παίρναμε μια απόφαση να εντάξουμε στις 72 δόσεις, οφειλές τριετίας ρυθμισμένες σε 24 δόσεις, αυτομάτως θα έπεφτε έξω ο προϋπολογισμός».