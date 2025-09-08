Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις για νέους, οικογένειες και ένστολους, ουσιαστική διόρθωση για τους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και ένα μίγμα παρεμβάσεων σε ακίνητα/ΦΠΑ στις ακριτικές περιοχές της χώρας, περιλαλμβάνει το πακέτο των οικονομικών μέτρων που εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το μεγάλο ερωτηματικό, βέβαια, παραμένει η ακρίβεια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, το πακέτο των παρεμβάσεων διαμορφώθηκε με βασικό άξονα το δημογραφικό πρόβλημα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μεσαία τάξη.

Μισθωτοί & οικογένεια: νέα κλίμακα με «μπόνους» παιδιών

Μειώνονται συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000€.

Για οικογένειες με πολλά παιδιά, το αφορολόγητο απογειώνεται: για 4 παιδιά «φτάνει» στα ~27.000€.

Ενδεικτικό παράδειγμα από την κυβέρνηση: τρίτεκνος με καθαρό μισθό ~1.500€/μήνα έχει ετήσια μείωση φόρου 1.650€.Το μήνυμα είναι καθαρό: η φορολογική μεταρρύθμιση «κουμπώνει» με το δημογραφικό, επιβραβεύοντας σαφώς τις πολύτεκνες οικογένειες.

Νέοι: για πρώτη φορά «ηλικιακή» κλίμακα

Έως 25 ετών : μηδενικός φόρος έως 20.000€ ετήσιο εισόδημα.

: μηδενικός φόρος έως 20.000€ ετήσιο εισόδημα. 25–30 ετών: 9% για το τμήμα 10.000–20.000€ (αντί 22%).Πρακτικά, οι νεότεροι βλέπουν την παρακράτηση να «κατεβαίνει» από 2026, με στόχο να μείνουν περισσότεροι στην αγορά εργασίας και στην Ελλάδα.

Ένστολοι: νέο μισθολόγιο από Οκτώβριο

Μεσοσταθμικές αυξήσεις ~110€ τον μήνα .

. Για ανώτερους αξιωματικούς, οι αυξήσεις >200€ .

. Αυξάνεται και η αποζημίωση των οπλιτών.Έμφαση σε ένα σώμα που παραδοσιακά σηκώνει επιχειρησιακά βάρη και πολιτικό βάρος.

Συνταξιούχοι: κατάργηση «προσωπικής διαφοράς» έως το 2027

Το 2026 θα δοθεί η μισή αύξηση όπου υφίσταται προσωπική διαφορά, πλήρης το 2027.

όπου υφίσταται προσωπική διαφορά, το 2027. Με εκτιμώμενο δείκτη (πληθωρισμός ~2,9% + ΑΕΠ ~2,4%)/2, οι αυξήσεις φέτος διαμορφώνονται κοντά στο 2,6–2,7% .

. Προστίθενται ~671.000 νέοι δικαιούχοι που θα «δουν» πραγματικά αύξηση, πέραν των ~1,9 εκατ. που ήδη έβλεπαν.Το στοίχημα είναι να μη «ροκανιστεί» το όφελος από την ακρίβεια σε τρόφιμα/υπηρεσίες.

Κατοικία & ακίνητα: μικτές παρεμβάσεις

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (περίπου 1 εκατ. πολίτες, 12.720 οικισμοί).

για κύρια κατοικία σε οικισμούς έως (περίπου πολίτες, οικισμοί). -30% ΦΠΑ σε τουλάχιστον 19+ ακριτικά νησιά (24% → 17%, 13% → 9%).

σε τουλάχιστον ακριτικά νησιά (24% → 17%, 13% → 9%). -30% τα τεκμήρια διαβίωσης (κατοικίες/ΙΧ πλέον με βάση ρύπους αντί κυβικών).

(κατοικίες/ΙΧ πλέον με βάση ρύπους αντί κυβικών). Σφιχτότερο πλαίσιο για εισοδήματα από ενοίκια (στόχος: ενίσχυση μακροχρόνιας μίσθωσης).Ωστόσο, τίποτα από αυτά δεν εγγυάται άμεση πτώση ενοικίων· η προσφορά και η ζήτηση θα κρίνουν το «ταμείο» των νοικοκυριών.

«Λοιπά» μέτρα με ευρεία στόχευση

Κατάργηση 10% τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

συνδρομητικής τηλεόρασης. Ταμείο καινοτομίας φαρμάκων .

. Αφορολόγητο το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ.

το επίδομα βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ. Φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από κληροδοτήματα .

. Ειδικές φοροελαφρύνσεις για επαγγελματίες σε οικισμούς/μικρά χωριά (π.χ. -50% στο τεκμαρτό).

για επαγγελματίες σε οικισμούς/μικρά χωριά (π.χ. -50% στο τεκμαρτό). Υπόσχεση ότι το 2026 και το 2027 οι επιχειρήσεις θα δουν μειώσεις φόρων (εξαγγελία Πετραλιά).

Δημοσιονομικό αποτύπωμα

Το πακέτο αποτιμάται σε ~1,76 δισ. για το 2026 και ~2,5 δισ. το 2027. Η κυβέρνηση επιμένει ότι «επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης» χωρίς να υπονομεύει τη σταθερότητα. Το αν η αγορά και η ακρίβεια θα «φάνε» μέρος του οφέλους, μένει να φανεί στους λογαριασμούς από 1/1/2026.

Ενδεικτικά παραδείγματα – Νέοι, οικογένειες

• Ένας νέος 25 ετών που εργάζεται στο χώρο της εστίασης και λαμβάνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1250 ευρώ το μήνα, θα έχει μείωση φόρου 2.480 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2 μισθούς.

• Ένας πολύτεκνος, με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, που ισοδυναμεί με σχεδόν 2,3 μισθούς.

• Ένας νέος ελεύθερος επαγγελματίας 30 ετών, χωρίς τέκνα, που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 20.000 θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή σχεδόν ένα καθαρό μισθό.

• Ένας μισθωτός με 2 τέκνα και ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 30.000 ευρώ (1.776 ευρώ καθαρά), θα έχει μείωση φόρου 1.200 ευρώ, που ισοδυναμεί με τα δύο τρίτα ενός καθαρού μισθού.

• Ένας τρίτεκνος, με καθαρό μισθό 1291 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.300 ευρώ, δηλαδή περίπου ένα μισθό.

• Ένα στέλεχος επιχείρησης, χωρίς τέκνα, με φορολογητέο εισόδημα 50.000 ευρώ και καθαρό εισόδημα 2.580 ευρώ, θα έχει μείωση φόρου 1.100 ευρώ.

Ενδεικτικά παραδείγματα – Συνταξιούχοι

• Συνταξιούχος με 10.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει 214 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, σύνολο 464 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 357 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1080 ευρώ θα λάβει 263 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου και 80 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 593 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 462 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1460 ευρώ θα λάβει 376 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 200 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 576 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 388 ευρώ καθαρά.

• Συνταξιούχος με 24.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνιαίο καθαρό εισόδημα 1693 ευρώ θα λάβει 417 ευρώ καθαρά από την αύξηση βάση ΑΕΠ και πληθωρισμού και 280 ευρώ μείωση φόρου εισοδήματος, σύνολο 697 ευρώ καθαρά. Αν υπόκειται σε προσωπική διαφορά θα λάβει 489 ευρώ καθαρά.

Η κυβέρνηση ξεδίπλωσε ένα πακέτο παρεμβάσεων που «μιλά» πρωτίστως σε μισθωτούς, συνταξιούχους, νέους και ένστολους, αφήνοντας για αργότερα τις δομικές λύσεις για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των μικρομεσαίων. Το αφήγημα είναι διπλό: Δημοσιονομική «υπευθυνότητα» με κοινωνικές στοχεύσεις. Στην πράξη; Στοχευμένες ανακουφίσεις με προεκτάσεις σε εκλογικά κρίσιμες ομάδες…

