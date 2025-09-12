Το “Back to the future” (επιστροφή στο μέλλον) είναι το σύνθημα που συνοδεύει τη νέα εποχή στα ΕΛΤΑ και η απόδειξη ότι ένα νέο όραμα κυριαρχεί πλέον, καθώς το ιστορικότερο όνομα στον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα επιχειρεί να συνδεθεί με ένα σύγχρονο και απαιτητικό πρόγραμμα μετασχηματισμού, προσθέτοντας νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Στην πραγματικότητα, μία νέα εμπειρία για τη μέση Ελληνίδα ή Έλληνα, που αποκτά σειρά επιλογών από μία ευρύτατη γκάμα υπηρεσιών και χρηματοκοικονομικών προϊόντων σε συνεργασία με την Alpha Bank.

«Eπεκτεινόμαστε σε 3 πυλώνες: τη διόρθωση κόστους, που παραμένει η μεγάλη προτεραιότητα, την αξιοποίηση της περιουσίας και την ίδρυση και προσφορά υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για όλο το κοινό της Ελλάδας», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, που παρουσίασε το νέο σχεδιασμό στη ΔΕΘ, στο κατάμεστο εκείνη την ώρα περίπτερο του Υπερταμείου. Ο ίδιος, απαντώντας στη HuffPost, επιβεβαιώνει από την πλευρά του τη νέα κατεύθυνση που δίνει το Υπερταμείο προς την Ανάπτυξη, προσφέροντας τεχνογνωσία και υποστήριξη στη νέα εποχή των ΕΛΤΑ.

Την ίδια ώρα, η “συμμαχία” και σύνδεση των ΕΛΤΑ με την Alpha Bank, λέει ο κύριος Σκλήκας, «δημιουργεί κάτι κολοσσιαίο για την οικονομία, που αυτή τη στιγμή λείπει σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας». Τον συναντήσαμε στο περίπτερο του Υπερταμείου στη ΔΕΘ, που έγινε πόλος έλξης για εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου και των ΜΜΕ κατά το διήμερο των εγκαινίων της έκθεσης.