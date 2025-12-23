Η είδηση δεν είναι ότι η χρυσή λίρα ακριβαίνει. Αυτό συμβαίνει εδώ και καιρό. Η είδηση είναι πόσο γρήγορα και σε ποιο περιβάλλον.

Σήμερα, η παλαιάς κοπής χρυσή λίρα φλερτάρει ανοιχτά με το ψυχολογικό όριο των 1.000 ευρώ: η Τράπεζα της Ελλάδος την αγοράζει 853,34 ευρώ και την πουλά 999,76 ευρώ. Στις αρχές του 2025, οι ίδιες τιμές ήταν 577,43 ευρώ και 676,77 ευρώ. Μέσα σε έναν χρόνο, σχεδόν 50% επάνω. Για κάποιους αυτό είναι μια απλή χρηματιστηριακή κίνηση, για κάποιους άλλους, είναι ένα μήνυμα…

Ιστορικά, ο χρυσός ανεβαίνει όταν ο κόσμος νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο. Πόλεμοι, πληθωρισμός, ακριβό χρήμα, φόβοι για ύφεση. Ο χρυσός δεν υπόσχεται κέρδη. Υπόσχεται ασφάλεια. Και σήμερα, διεθνώς, η ασφάλεια είναι το μεγάλο ζητούμενο! Η τιμή του χρυσού κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, και η ελληνική λίρα – πιστός καθρέφτης – ακολουθεί.

Η ελληνική ιδιαιτερότητα

Στην Ελλάδα, όμως, η χρυσή λίρα δεν είναι απλώς χρυσός. Είναι ιστορία. Είναι η λίρα της γιαγιάς στο συρτάρι. Είναι το «κρατάμε κάτι για δύσκολη ώρα». Είναι η περιουσία που δεν μπήκε ποτέ στην τράπεζα, αλλά σε φάκελο…

Γι’ αυτό και κάθε φορά που η λίρα εκτοξεύεται, ξυπνά κάτι βαθύτερο από επενδυτικό ενδιαφέρον. Ξυπνά αναμνήσεις κρίσεων – από τη δεκαετία του ’50 μέχρι τα μνημόνια. Θυμίζει ότι η ελληνική οικογένεια έμαθε να εμπιστεύεται περισσότερο το μέταλλο παρά τις υποσχέσεις.

Πηγή: ΤτΕ/22 12 2025

Κέρδος ή καμπανάκι;

Ναι, όποιος έχει λίρες βλέπει σήμερα την αξία τους αυξημένη. Όμως η εικόνα έχει και άλλη ανάγνωση. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και πώλησης δείχνει ότι η λίρα δεν είναι παιχνίδι γρήγορου κέρδους. Είναι καταφύγιο. Και τα καταφύγια γεμίζουν όταν «έξω» τα πράγματα δεν πάνε καλά…

Η άνοδος της χρυσής λίρας δεν μετρά μόνο ευρώ. Μετρά ανασφάλεια, αβεβαιότητα, δυσπιστία για το αύριο. Είναι ένα κοινωνικό θερμόμετρο που ανεβαίνει όσο οι άνθρωποι αναζητούν κάτι σταθερό σε έναν κόσμο που αλλάζει απότομα.

Όταν μια μικρή χρυσή λίρα αγγίζει τα 1.000 ευρώ, το μήνυμα είναι καθαρό: Δεν αγοράζουμε χρυσό επειδή πλουτίζουμε , τον αγοράζουμε επειδή φοβόμαστε τι έρχεται…

Και η ανησυχία αυτή πλημμυρίζει ακόμα και εκείνους που πουλάνε στις σημερινές, υψηλές τιμές.