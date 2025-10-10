Όποιος είχε αγοράσει μία λίρα στις 9 Οκτωβρίου 2020, με τιμή 444,64 ευρώ, και την πουλούσε σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2025, θα εισέπραττε 788,14 ευρώ — κέρδος 343,50 ευρώ ή +77,3% μέσα σε πέντε χρόνια. Ακόμα και σε διάστημα μόλις ενός έτους, η απόδοση είναι εντυπωσιακή: Αγορά το 2024 στα 647,38 ευρώ, πώληση σήμερα στα 788,14 ευρώ, με κέρδος 140,76 ευρώ ή +21,8% . Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο το 2025 πωλήθηκαν από ιδιώτες στην Τράπεζα της Ελλάδος 70.000 λίρες , ενώ αγοράστηκαν 40.000 . Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας, η λίρα λειτουργεί ξανά ως ασφαλές καταφύγιο, όπως τόσες φορές στο παρελθόν. Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του χρυσού διεθνώς (+50% σε έναν χρόνο, με τιμή ακόμα και πάνω από 4.000 δολάρια/ουγγιά ) οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, στροφή των κεντρικών τραπεζών σε αγορές χρυσού και αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων, ανησυχίες για πληθωρισμό και δημόσια χρέη. Όταν ο φόβος και η αβεβαιότητα αυξάνονται, ο χρυσός —και μαζί του η χρυσή λίρα— γίνεται πόλος έλξης. Στην Ελλάδα, η σχέση με τη λίρα είναι βαθιά και σχεδόν συναισθηματική. Από την Κατοχή και τον Εμφύλιο μέχρι τη δικτατορία και την οικονομική κρίση, η λίρα υπήρξε «κρυφή οικονομία» και εργαλείο επιβίωσης. Πολλές οικογένειες τη φύλαγαν σε «σεντούκια» και θυρίδες, ως εγγύηση σε δύσκολους καιρούς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ο μόνος επίσημος αγοραστής και πωλητής, προσφέρει θεσμική αξιοπιστία και διαφάνεια. Πέρα όμως από την ιστορία, υπάρχει και η πράξη καθώς η λίρα αποτελεί προσιτή μορφή “λαϊκής” επένδυσης . Σε μια περίοδο όπου οι αγορές ταλαντεύονται και οι καταθέσεις φθείρονται από τον πληθωρισμό, η χρυσή λίρα επανασυστήνεται στο κοινό όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά και ως ρεαλιστικό εργαλείο διατήρησης αξίας .

Η θεαματική επιστροφή της χρυσής λίρας – Απόδοση 77% σε μια 5ετία

Η χρυσή λίρα επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, συνδυάζοντας ιστορικό βάρος με επενδυτική αίγλη!

Όποιος είχε αγοράσει μία λίρα στις 9 Οκτωβρίου 2020, με τιμή 444,64 ευρώ, και την πουλούσε σήμερα, 9 Οκτωβρίου 2025, θα εισέπραττε 788,14 ευρώ — κέρδος 343,50 ευρώ ή +77,3% μέσα σε πέντε χρόνια. Ακόμα και σε διάστημα μόλις ενός έτους, η απόδοση είναι εντυπωσιακή: Αγορά το 2024 στα 647,38 ευρώ, πώληση σήμερα στα 788,14 ευρώ, με κέρδος 140,76 ευρώ ή +21,8%.



Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο το 2025 πωλήθηκαν από ιδιώτες στην Τράπεζα της Ελλάδος 70.000 λίρες, ενώ αγοράστηκαν 40.000. Σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και οικονομικής αβεβαιότητας, η λίρα λειτουργεί ξανά ως ασφαλές καταφύγιο, όπως τόσες φορές στο παρελθόν.



Η εκρηκτική άνοδος της τιμής του χρυσού διεθνώς (+50% σε έναν χρόνο, με τιμή ακόμα και πάνω από 4.000 δολάρια/ουγγιά ) οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Γεωπολιτικές εντάσεις σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, στροφή των κεντρικών τραπεζών σε αγορές χρυσού και αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων, ανησυχίες για πληθωρισμό και δημόσια χρέη.



Όταν ο φόβος και η αβεβαιότητα αυξάνονται, ο χρυσός —και μαζί του η χρυσή λίρα— γίνεται πόλος έλξης.



Στην Ελλάδα, η σχέση με τη λίρα είναι βαθιά και σχεδόν συναισθηματική. Από την Κατοχή και τον Εμφύλιο μέχρι τη δικτατορία και την οικονομική κρίση, η λίρα υπήρξε «κρυφή οικονομία» και εργαλείο επιβίωσης. Πολλές οικογένειες τη φύλαγαν σε «σεντούκια» και θυρίδες, ως εγγύηση σε δύσκολους καιρούς. Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως ο μόνος επίσημος αγοραστής και πωλητής, προσφέρει θεσμική αξιοπιστία και διαφάνεια.



Πέρα όμως από την ιστορία, υπάρχει και η πράξη καθώς η λίρα αποτελεί προσιτή μορφή “λαϊκής” επένδυσης. Σε μια περίοδο όπου οι αγορές ταλαντεύονται και οι καταθέσεις φθείρονται από τον πληθωρισμό, η χρυσή λίρα επανασυστήνεται στο κοινό όχι μόνο ως σύμβολο, αλλά και ως ρεαλιστικό εργαλείο διατήρησης αξίας.

