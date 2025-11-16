Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στο τεράστιο θέμα που απασχολεί τις ελληνικές οικογένειες και έχει τίτλο «Η ακρίβεια». Και μάλιστα θέμα που απασχόλησε την «‘Ωρα του πρωθυπουργού» στη Βουλή την περασμένη Τρίτη, μετά από ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Και για την οποία ακρίβεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε συγκεκριμένες αναφορές για την πάταξη της, εστιάζοντας την ομιλία του σε γενικότερες αποφάσεις του που κυρίως είχαν να κάνουν με μισθολόγια και με φορολογίες. Όπως κουβέντα δεν ακούστηκε για τα καρτέλ. Όπως κουβέντες δεν ακούστηκε για το πως θα κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στον αγρό και την κτηνοτροφία. Αλλά τα υπόλοιπα στο βίντεο που ακολουθεί.

Καλή Κυριακή κύριε Πρωθυπουργέ: Η ακρίβεια και τι δεν είπατε στη Βουλή – ΒΙΝΤΕΟ

Η κυριακάτικη βίντεο επικοινωνία του Τέρενς Κουίκ με τον Πρωθυπουργό, εστιάζεται σήμερα στο τεράστιο θέμα που απασχολεί τις ελληνικές οικογένειες και έχει τίτλο «Η ακρίβεια». Και μάλιστα θέμα που απασχόλησε την «‘Ωρα του πρωθυπουργού» στη Βουλή την περασμένη Τρίτη, μετά από ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Και για την οποία ακρίβεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε συγκεκριμένες αναφορές για την πάταξη της, εστιάζοντας την ομιλία του σε γενικότερες αποφάσεις του που κυρίως είχαν να κάνουν με μισθολόγια και με φορολογίες. Όπως κουβέντα δεν ακούστηκε για τα καρτέλ. Όπως κουβέντες δεν ακούστηκε για το πως θα κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στον αγρό και την κτηνοτροφία. Αλλά τα υπόλοιπα στο βίντεο που ακολουθεί.