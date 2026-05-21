«Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο άμεσος αντίκτυπος δεν είναι κάτι που ούτε μας ανησύχησε ούτε τον βλέπουμε να εξελίσσεται» τόνισε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, μιλώντας ΕΡΤnews Radio 105,8.

«Η έμμεση επίδραση του πολέμου είναι εκείνη που προκαλεί μια ανησυχία, με την έννοια ότι λόγω της συγκεκριμένης περιοχής στην οποία εξελίσσεται η κατάσταση βλέπουμε μια αύξηση των τιμών των καυσίμων που επηρεάζει και το αεροπορικό καύσιμο. Αν είδατε την προηγούμενη βδομάδα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Τζιτζικώστας, ο οποίος εξ αρχής ήταν πολύ καθησυχαστικός σε σχέση με την επάρκεια των καυσίμων, αν είδατε, είπε ότι μπορεί και να δούμε μία αρκετά μεγάλη αύξηση των τιμών» συνέχισε η κ. Κεφαλογιάννη.

Σημειώνοντας ότι δεν έχει τέτοιου είδους στοιχεία το υπουργείο για να επιβεβαιώσει την αύξηση 30% για την οποία μίλησε ο κ. Τζιτζικώστας, επισήμανε ωστόσο ότι «εμείς αυτό που παρακολουθούμε με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος από την έναρξη του πολέμου σε εβδομαδιαία βάση, είναι τις κρατήσεις και τις ακυρώσεις που μπορεί να έχει η χώρα μας. Και εκεί είναι το κομμάτι στο οποίο είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, με την έννοια ότι ήμασταν σταθερά. Έχουμε μία πολύ μεγάλη ισορροπία, σε αντίθεση με κάποιους άλλους ανταγωνιστικούς προορισμούς που είδαμε ότι έχουν από την έναρξη του πολέμου μία πολύ μεγάλη πτώση των κρατήσεων και μία πολύ μεγάλη αύξηση των ακυρώσεων».

Όπως πρόσθεσε, έχουν επηρεαστεί η Κύπρος και η Τουρκία. «Η Ελλάδα δεν ήταν λοιπόν μέσα στην ακτίνα εκείνων των χωρών που φαίνονται να επηρεάζονται ως προς την αίσθηση της ασφάλειας, όμως, ξαναλέω, οι έμμεσες πιέσεις που δέχονται και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, να δούμε και την ανάποδη πλευρά, γιατί όπως καταλαβαίνετε η αύξηση των τιμών επηρεάζει τους δυνητικούς επισκέπτες».