Τρεις εργάτες στα Γιαννιτσά τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση σκαλωσιάς, που είχε ως αποτέλεσμα δύο εξ αυτών να πέσουν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.

Σύμφωνα με το Thestival, το ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 08:30, όταν η σκαλωσιά που είχε στηθεί για την υλοποίηση εργασιών, κατέρρευσε. Δύο εργάτες που βρίσκονταν πάνω στη σκαλωσιά, ένας 60χρονος Έλληνας και ένας 64χρονος Αλβανός, έπεσαν και εγκλωβίστηκαν σε άδεια δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού. Από τα σίδερα της σκαλωσιάς που κατέρρευσε τραυματίστηκε και ένας 55χρονος ο οποίος εκείνη την ώρα βρισκόταν στο έδαφος.

Για τον απεγκλωβισμό χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής – επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γιαννιτσών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι τραυματίες βρίσκονται εκτός κινδύνου.