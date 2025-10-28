Σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, η διαπραγμάτευση με τους ευρωπαίους εταίρους για τη δημιουργία ενός νέου στεγαστικού προγράμματος, το οποίο θα συνδυάζει ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών. Όπως αποκάλυψε σε συνεντεύξεις του ο κ.Παπαθανάσης, το πρόγραμμα αυτό θα αποτελέσει πιλοτική πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να ενισχύσει την προσβασιμότητα στη στέγη και να βελτιώσει την ποιότητα των κατοικιών, χωρίς οι παρεμβάσεις να περιορίζονται μόνο στην ενεργειακή διάσταση.

«Η αντιμετώπιση του στεγαστικού, αυτού του σημαντικού πανευρωπαϊκού προβλήματος, έχει εισαχθεί για πρώτη φορά επισήμως στην ημερήσια διάταξη της Ε.Ε.», σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει αναλάβει προσωπικά την πρωτοβουλία για τη δημιουργία του νέου προγράμματος. Αν υπάρξει η σχετική έγκριση από τις Βρυξέλλες, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μετά το “Εξοικονομώ 2025”, πιθανότατα μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός επεσήμανε ότι η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης στηρίζεται ήδη σε ένα ευρύ πλέγμα μέτρων ύψους 6,5 δισ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για νέους, οικογένειες και ευάλωτα νοικοκυριά. Μόνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ», έχουν εγκριθεί 11.000 δάνεια συνολικής αξίας 1,258 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 65,45% του προϋπολογισμού. Ο μέσος όρος κάθε δανείου ανέρχεται σε 119.490 ευρώ, ενώ το 58,8% των ωφελούμενων έχουν εισοδήματα έως 24.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η συμμετοχή από την Περιφέρεια, με υψηλή ζήτηση σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη και Δυτική Ελλάδα. Ο κ. Παπαθανάσης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει λόγος για «Σπίτι μου ΙΙΙ», αφού το τρέχον πρόγραμμα διαθέτει ακόμα επαρκείς πόρους για νέες αιτήσεις.

Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός υπογράμμισε την πρωτιά της Ελλάδας στην απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με συνολικές εκταμιεύσεις 23,4 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού. «Αυτό το αποτέλεσμα δεν ήρθε τυχαία, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε σωστά», δήλωσε, προαναγγέλλοντας ότι εντός Δεκεμβρίου η χώρα θα υποβάλει και το 7ο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναφερόμενος στα έργα που ήδη υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ο κ. Παπαθανάσης παρέθεσε ενδεικτικά παραδείγματα όπως τα ηλεκτρικά λεωφορεία, οι προληπτικές εξετάσεις υγείας, οι διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία, οι ανακαινίσεις δημοσίων κτιρίων και νοσοκομείων, καθώς και προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, αλλά και πρωτοβουλίες για εξωστρέφεια, καινοτομία και γυναικεία επιχειρηματικότητα. Όπως είπε, «θα υπάρξουν νέα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους και το 2026, στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων που εξελίσσονται πανευρωπαϊκά».

«Οι ευρωπαϊκοί πόροι κατευθύνονται στους πολλούς, στην κοινωνία», τόνισε, σημειώνοντας ότι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος περνά μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ότι «οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν μόνο όταν υπάρχει σταθερότητα και εμπιστοσύνη».