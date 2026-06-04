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Θετικά μηνύματα για την πορεία του 2026 στέλνει ο Όμιλος ΑΒΑΞ, παρουσιάζοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, η διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα και το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Ομίλου στην ελληνική και τη ρουμανική αγορά κατασκευών.

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 208,4 εκατ. ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 17,3% σε σχέση με τα 177,7 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2025. Η επίδοση αυτή αποδίδεται στη σημαντική πρόοδο που καταγράφηκε στα μεγάλα έργα που εκτελεί ο Όμιλος σε Ελλάδα και Ρουμανία.

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Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 26,7 εκατ. ευρώ, έναντι 26,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα, καταγράφοντας αύξηση 2%. Το περιθώριο EBITDA στον κατασκευαστικό κλάδο διατηρήθηκε στο 10,7%, παραμένοντας ουσιαστικά στα επίπεδα του συνόλου του 2025 (10,8%), γεγονός που αντανακλά τη συνεχιζόμενη αποτελεσματική εκτέλεση των μεγάλων συμβάσεων που βρίσκονται πλέον σε ώριμη φάση υλοποίησης.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον και τις αυξημένες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που συνοδεύουν την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής.



Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του Ομίλου σε έργα παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η οποία ανήλθε στα 401,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου, έναντι 397,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω τη μακροπρόθεσμη αξία και τις προοπτικές του Ομίλου.

Παράλληλα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων και προς υπογραφή συμβάσεων παρέμεινε στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των 2,6 δισ. ευρώ, καθώς οι νέες συμβάσεις ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ που υπεγράφησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιστάθμισαν την πρόοδο των υφιστάμενων έργων. Το μέγεθος αυτό προσφέρει σημαντική ορατότητα εσόδων για τα επόμενα χρόνια και αποτελεί βασικό παράγοντα στήριξης της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου.



Σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική του θέση, ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός προς EBITDA τελευταίου δωδεκαμήνου) διαμορφώθηκε στο 2,0x στις 31 Μαρτίου 2026, έναντι 1,7x στο τέλος του 2025, παραμένοντας ωστόσο σε ελεγχόμενα επίπεδα για τα δεδομένα του κλάδου.



Με ισχυρό ανεκτέλεστο, σημαντική παρουσία σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, καθώς και σταθερή λειτουργική κερδοφορία, ο Όμιλος ΑΒΑΞ εισέρχεται στο υπόλοιπο του 2026 με ισχυρές προϋποθέσεις ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων κατασκευαστικών ομίλων της χώρας.