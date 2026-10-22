Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι γεωπολιτικές εντάσεις στον Περσικό Κόλπο και οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές ενισχύουν την αβεβαιότητα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η άνοδος του αργού συνδέεται επίσης με τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων και τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας.

Παρά την επάρκεια σε αποθέματα φυσικού αερίου, η Ευρώπη παραμένει εκτεθειμένη στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών του υγροποιημένου καυσίμου.

Στην Ελλάδα, η αυξημένη ενεργειακή ακρίβεια επηρεάζει άμεσα το κόστος των καυσίμων κίνησης, της θέρμανσης, των μεταφορών και της παραγωγικής διαδικασίας.

Η μελλοντική πορεία των τιμών εξαρτάται από τις διπλωματικές εξελίξεις, τη χειμερινή ζήτηση και τη σταθερότητα των θαλάσσιων μεταφορών.

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Το Brent κινείται γύρω στα 110,11 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI γύρω στα 98,12 δολάρια, σύμφωνα με τα πρωινά στοιχεία της 22ας Οκτωβρίου. Στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, ο δείκτης TTF είχε διαμορφωθεί στις 21 Οκτωβρίου περίπου στα 87,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Οι τιμές μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και δεν ταυτίζονται με τις τιμές λιανικής.

Μέση Ανατολή: Ο φόβος της διακοπής εφοδιασμού

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Η κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο και οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων και πλοίων αυξάνουν την αβεβαιότητα. Οι εξελίξεις που αφορούν το Ιράν, τη Σαουδική Αραβία και τους Χούθι στην Υεμένη επηρεάζουν τα ασφάλιστρα των δεξαμενόπλοιων, τις θαλάσσιες διαδρομές και τις προσδοκίες για τη μελλοντική προσφορά. Ακόμη και χωρίς γενικευμένη διακοπή εξαγωγών, ο κίνδυνος ενσωματώνεται στην τιμή του πετρελαίου.

Reuters: Αποθέματα και γεωπολιτικός κίνδυνος

Το Reuters συνδέει την άνοδο του αργού με τις εντάσεις στην περιοχή και με στοιχεία για μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων. Η αγορά παρακολουθεί επίσης τις διπλωματικές κινήσεις γύρω από το Ιράν και τις εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

Financial Times: Οι αντοχές της Ευρώπης

Οι Financial Times εξετάζουν την άνοδο του φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει περισσότερες εναλλακτικές εισαγωγών LNG και χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με το 2022. Αυτό δεν εξαλείφει την επιβάρυνση για νοικοκυριά και βιομηχανίες.

Investing.com: Η αγορά του φυσικού αερίου

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Το Investing.com καταγράφει την πίεση στον ευρωπαϊκό δείκτη TTF και τον ανταγωνισμό για διαθέσιμα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η πορεία των ευρωπαϊκών αποθηκών και οι θερμοκρασίες του χειμώνα θα έχουν καθοριστικό ρόλο.

The Times of India: Το δυσμενές σενάριο

Η Times of India παρουσιάζει εκτίμηση της Goldman Sachs για ενδεχόμενο Brent στα 140 δολάρια στις αρχές του 2027 εάν παραταθούν οι διαταραχές στον Περσικό Κόλπο. Είναι υποθετικό σενάριο, όχι βέβαιη πρόβλεψη.

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Ευρώπη: Επάρκεια και κόστος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της, αλλά παραμένει εκτεθειμένη στη διεθνή τιμολόγηση του LNG. Οι αποθήκες αερίου βρίσκονται κάτω από τα συνήθη επίπεδα της εποχής. Το ερώτημα δεν είναι μόνο εάν θα υπάρχει ενέργεια, αλλά και πόσο θα κοστίζει.

Ελλάδα: Βενζίνη, diesel και θέρμανση

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Στην Ελλάδα, η ακριβότερη ενέργεια μεταφέρεται στα καύσιμα κίνησης, στη θέρμανση, στις μεταφορές και στο κόστος παραγωγής. Κατά την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης είχαν αναφερθεί ενδεικτικά τιμές 1,564 ευρώ ανά λίτρο για τη θέρμανση και 2,202 ευρώ για την αμόλυβδη· δεν αποτελούν επιβεβαιωμένες σημερινές τιμές. Έχουν ανακοινωθεί παρεμβάσεις στήριξης για θέρμανση και diesel, αλλά το τελικό κόστος εξαρτάται από τις διεθνείς τιμές, τους φόρους και την πορεία της αγοράς.

Το επόμενο κρίσιμο διάστημα

Οι θαλάσσιες μεταφορές στον Περσικό Κόλπο, η διπλωματία με το Ιράν, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η χειμερινή ζήτηση φυσικού αερίου θα καθορίσουν την κατεύθυνση των τιμών. Η Ευρώπη είναι περισσότερο προετοιμασμένη ως προς την επάρκεια από το 2022, όχι όμως πλήρως προστατευμένη από την ακρίβεια.

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Πηγές: Reuters, Financial Times, Investing.com, The Times of India, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΑΠΕ-ΜΠΕ, HuffPost Greece. Αναφορές 21–22 Οκτωβρίου 2026. Οι τιμές είναι χρονικά προσδιορισμένες και ενδεικτικές.

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