Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι επιθέσεις των Χούθι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και δεξαμενόπλοια προκαλούν ανησυχία στις διεθνείς αγορές για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και των τιμών πετρελαίου.

Η τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα αγγίζει τα 1,910 ευρώ το λίτρο, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία των τιμών καυσίμων.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση για φυσικό αέριο, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος ηλεκτρικού ρεύματος και την οικονομία.

Η διεθνής αγορά παρακολουθεί τις εξελίξεις στον OPEC+ και τις γεωπολιτικές εντάσεις που απειλούν να ανατρέψουν την ισορροπία μεταξύ παραγωγής και τιμών.

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Νέα ανησυχία στις διεθνείς αγορές ενέργειας προκαλούν οι αναφορές για επιθέσεις των Χούθι στη Μέση Ανατολή, απειλώντας τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Το πρωί της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2026, η εικόνα στις φωτεινές πινακίδες των πρατηρίων καυσίμων παραμένει ανησυχητική. Σύμφωνα με πρωινή επιτόπια παρατήρηση, η τιμή της απλής αμόλυβδης έφτανε μέχρι τα 1,910 ευρώ το λίτρο, με κάποια πρατήρια να κρατούν την αντλια κοντά στο 1,8+

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Το ερώτημα είναι εάν η αποκλιμάκωση των προηγούμενων ημερών θα αποδειχθεί προσωρινή.

Τα χτυπήματα των Χούθι και η αντίδραση των αγορών

Το Ρας Τανούρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της σαουδαραβικής πετρελαϊκής βιομηχανίας και των εξαγωγών αργού πετρελαίου. Ενδεχόμενες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και περιστατικά εναντίον δεξαμενόπλοιων ενισχύουν την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας.

Πού βρίσκονται οι διεθνείς τιμές

Οι τιμές που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη εκδοχή του ρεπορτάζ είναι Brent 94,71 δολάρια το βαρέλι, WTI 84,03 δολάρια και ευρωπαϊκό φυσικό αέριο TTF 87,95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η Ευρώπη μπαίνει στον χειμώνα

Μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλών θερμοκρασιών θα μπορούσε να επιταχύνει την εξάντληση των αποθεμάτων, υποχρεώνοντας τις ευρωπαϊκές χώρες να διεκδικήσουν περισσότερα φορτία LNG από τη διεθνή αγορά.

Απέναντί τους θα έχουν τις μεγάλες ασιατικές οικονομίες, οι οποίες επίσης προετοιμάζονται για τον χειμώνα.

Στην Ελλάδα – Οι τιμές στις αντλίες

Με την αμόλυβδη στα 1,910 ευρώ, ένα γέμισμα 50 λίτρων κοστίζει 95,50 ευρώ. Κάθε νέα αύξηση κατά 10 λεπτά το λίτρο σημαίνει επιπλέον πέντε ευρώ για το ίδιο γέμισμα.

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Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς θα κινηθούν τις επόμενες ημέρες οι τιμές των ελληνικών διυλιστηρίων και με ποια ταχύτητα θα μεταφερθούν ενδεχόμενες αυξήσεις στη λιανική αγορά.

Παράλληλα, η διατήρηση του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα απειλεί να επιβαρύνει και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, με τις συνέπειες να επεκτείνονται στο σύνολο της οικονομίας.

Όλα τα βλέμματα στον OPEC+

Η διεθνής αγορά βρίσκεται ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις. Από τη μία πλευρά, τις προσδοκίες για επαρκή παγκόσμια παραγωγή και από την άλλη, τους γεωπολιτικούς κινδύνους που απειλούν να ανατρέψουν οποιαδήποτε ισορροπία.

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Για την Ελλάδα, το πρόβλημα είναι πολλαπλό: ενδεχόμενες ακριβότερες μετακινήσεις, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, υψηλότερο μεταφορικό κόστος και, τελικά, νέες πληθωριστικές πιέσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Και όλα αυτά μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα.

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