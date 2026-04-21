Υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι αγορές παρακολουθούν με αυξημένο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στις διπλωματικές επαφές μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η αισιοδοξία για πιθανή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις φαίνεται να επηρεάζει τη στάση των επενδυτών, οδηγώντας σε συγκρατημένη πτώση των τιμών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent crude oil κινούνται κάτω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι, περιορίζοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης. Την ίδια στιγμή, το West Texas Intermediate διαπραγματεύεται κοντά στα 86 δολάρια, παρουσιάζοντας απώλειες της τάξης του 1%.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη σχεδιάζει να αποστείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ για έναν νέο κύκλο συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, πριν από τη λήξη της υφιστάμενης δίμηνης εκεχειρίας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί αλλαγή στάσης από την πλευρά του Ιράν, το οποίο μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν απρόθυμο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι δεν προτίθεται να παρατείνει την εκεχειρία εάν δεν επιτευχθεί ουσιαστική συμφωνία εντός των επόμενων ημερών. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν αποκλεισμένα έως ότου υπάρξει πρόοδος.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός παραμένει κρίσιμη για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς αποτελεί βασικό πέρασμα για τη μεταφορά πετρελαίου. Οι εντάσεις στην περιοχή αναζωπυρώθηκαν το Σαββατοκύριακο, μετά από περιστατικά που περιλάμβαναν κατάσχεση ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ και αντίποινα από την πλευρά της Τεχεράνης.

Παρά τη μερική αποκλιμάκωση, οι επενδυτές εξακολουθούν να διατηρούν επιφυλακτική στάση, καθώς σημαντικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και οι περιφερειακές συγκρούσεις, παραμένουν άλυτα. Οι εξελίξεις των επόμενων ημερών αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία των τιμών και στη σταθερότητα της διεθνούς αγοράς ενέργειας.