Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026 λήγει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας pothen.gr.

Οι υπόχρεοι πολίτες, βάσει του νόμου 5026/2023, συνδέονται στην πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet για να δηλώσουν την περιουσιακή τους κατάσταση.

Πριν την οριστικοποίηση της δήλωσης, οι υπόχρεοι οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία για τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά μέσα, ακίνητη περιουσία και εταιρικές συμμετοχές.

Η ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά τον υπόχρεο, ακόμα και για τα δεδομένα που συμπληρώνονται αυτόματα από επίσημους φορείς.

Παρά τη δυνατότητα μεταγενέστερων διορθώσεων, οι υπόχρεοι πρέπει να ολοκληρώσουν εγκαίρως την υποβολή τους, καθώς η διαδικασία τροποποίησης δεν παρατείνει την αρχική καταληκτική ημερομηνία της 3ης Νοεμβρίου.

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Εκπνέει η προθεσμία για την συμπλήρωση των ετήσιων δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026, αφού οι υπόχρεοι έχουν διορία έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ηλεκτρονικά.

Ειδικότερα, η περίοδος υποβολής των δηλώσεων Πόθεν Έσχες 2026 έχει ξεκινήσει από τις 3.8.2026 και ολοκληρώνεται στις αρχές του επόμενου μήνα, 3.11.2026, σύμφωνα με τις οδηγίες από την επίσημη ιστοσελίδα pothen.gr.

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Η διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης λαμβάνει χώρα διαδικτυακά, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης, επιβάλλεται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που έχουν δηλωθεί, καθώς απαραίτητη είναι η συμπλήρωση των πληροφοριών που δεν έχουν δηλωθεί αυτόματα.

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Πόθεν Έσχες έχουν συγκεκριμένοι πολίτες που εργάζονται στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, στον πολιτικό ή δικαστικό τομέα, όπως ορίζει το μέχρι τώρα νομοθετικό πλαίσιο.

Στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης υπάγονται, μεταξύ άλλων, πολιτικά πρόσωπα και αιρετοί, συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών, καθώς και επαγγελματίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Οι υπόχρεοι ορίζονται βάσει της ιδιότητα κάθε προσώπου όπως προβλέπει ο νόμος 5026/2023.

Η διαδικασία αφορά τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ), όπου χρειάζεται. Η δήλωση σχετίζεται με τα περιουσιακά στοιχεία του προηγούμενου έτους, ενώ ειδικές διατάξεις προβλέπονται και για τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα.

Βήμα-βήμα η υποβολή πόθεν έσχες

Για την υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, οι υπόχρεοι πρέπει να επισκεφτούν τον ισότοπο www.pothen.gr και να συνδεθούν συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

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Έπειτα, χρειάζεται προσεκτικός έλεγχος των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί και στη συνέχεια ακολουθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να παρουσιάζεται με σαφήνεια η περιουσιακή τους κατάσταση.

Πρέπει να δοθεί επίσης έμφαση στα δεδομένα που διασταυρώνονται αυτόματα από τράπεζες και άλλους φορείς. Η προσυμπλήρωση των εν λόγω στοιχείων δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την ευθύνη να ελέγξει την εγκυρότητα της δήλωσης.

Τα στοιχεία που δεν έχουν συμπληρωθεί ηλεκτρονικά χρειάζεται να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

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Προσοχή πριν την οριστικοποίηση

Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που αφορούν:

Τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις,

Επενδυτικά μέσα που έχουν να κάνουν με μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Ακίνητη περιουσία,

Κινητή περιουσία (οχήματα),

Εταιρικές συμμετοχές,

Τραπεζικές θυρίδες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που φαίνεται στην υποχρέωση δήλωσης.

Σε περίπτωση που βρεθούν ανακρίβειες ή παραλείψεις, θα πρέπει να διορθωθούν πριν από την οριστικοποίηση. Η ευθύνη για την πληρότητα και την ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων παραμένει στον υπόχρεο.

Παραλείψεις μετά την υποβολή του πόθεν έσχες

Μετά την υποβολή προβλέπεται δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες που ορίζει το ισχύον πλαίσιο.

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Η δυνατότητα τροποποίησης, ωστόσο, δεν σημαίνει παράταση της αρχικής προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και γι’ αυτό, οι υπόχρεοι χρειάζεται να υποβάλουν εγκαίρως της δήλωση περιουσιακής τους κατάστασης και να επιβεβαιώσουν ότι η δήλωσή τους έχει συμπληρωθεί επιτυχώς.

Η τήρηση της προθεσμίας και η σχολαστική επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων είναι καθοριστικής σημασίας, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος λαθών ή παραλείψεων που ενδέχεται να δημιουργήσουν ζητήματα κατά τη διαδικασία ελέγχου.

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