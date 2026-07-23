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Μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο.

Αναλυτικότερα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ΑΚΝΕΕΔ), επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης εντόπισε ΝΠΔΔ και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και σύμφωνα με την Αρχή δεν έχουν δηλωθεί εισοδήματα αξίας άνω δύο εκατομμυρίων ευρώ.

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Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 8.650 υπόχρεοι οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν κενή δήλωση και από αυτούς οι 430 φέρονται να έχουν αποκρυβέντα εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Ακόμη, για 350 πρόσωπα από τις συνολικά 8.650 περιπτώσεις για τις οποίες βρέθηκε ότι δεν έχει υποβληθεί καθόλου δήλωση πόθεν έσχες εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα, δηλαδή αποκρυβέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας περίπου 900.000 ευρώ, ενώ για 80 πρόσωπα από τα συνολικά 650 περιπτώσεις υπόχρεων που υπέβαλαν μεν δήλωση, αλλά ήταν λευκή δήλωση πόθεν έσχες, εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία μέσης συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ

Σύμφωνα με την ΑΚΝΕΕΔ το μεγαλύτερο μέρος των υπόχρεων να καταθέσουν δηλώσεις πόθεν έσχες προέρχονται κυρίως από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστήμια, γιατρούς, δημοσιογράφους, υπαλλήλους πολεοδομιών και γενικότερα πρόσωπα που συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο.

Ήδη, οι φάκελοι που έχουν σχηματιστεί από την Αρχή για τα έως τώρα ελεγχόμενα πρόσωπα διαβιβάζονται αφενός στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των χρημάτων που είχαν αποκρυβεί και δεν είχαν δηλωθεί και αφετέρου στον αρμόδιο εισαγγελέα προκειμένου να προχωρήσει στη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις και αν θα πρέπει να προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης για αδικήματα τα οποία έχουν ακόμα και κακουργηματικό χαρακτήρα.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ- ΜΠΕ