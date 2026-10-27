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Διευκόλυνση για χιλιάδες υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων Πόθεν Έσχες φέρνει η νέα τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, καθώς προβλέπει αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υποβολής και καθορίζει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά στην αναμόρφωση του πλαισίου για τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης, ορίζοντας πλέον ως σταθερή προθεσμία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

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Με βάση τη νέα ρύθμιση, η διαδικασία υποβολής θα ξεκινά κανονικά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ενώ οι οριστικές δηλώσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως το τέλος του έτους.

Η διάταξη θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα και θα αφορά και τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του 2026, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν τη χρήση του 2025.

Με τον τρόπο αυτό, το χρονοδιάγραμμα υποβολής παραμένει σταθερό, χωρίς να επηρεάζεται από ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή παρατάσεις στις φορολογικές δηλώσεις Ε1. Έτσι, οι υπόχρεοι θα διαθέτουν ένα σαφώς καθορισμένο χρονικό περιθώριο, προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία.

Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη τροπολογία αφορά αποκλειστικά τις ετήσιες Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και δεν επιφέρει καμία αλλαγή στο καθεστώς υποβολής των αρχικών δηλώσεων.

Ειδικότερα, η αρχική δήλωση εξακολουθεί να υποβάλλεται όταν κάποιος αναλαμβάνει για πρώτη φορά καθήκοντα που δημιουργούν την αντίστοιχη υποχρέωση. Η προθεσμία για την υποβολή της παραμένει ανεξάρτητη από τη διαδικασία υποβολής των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.