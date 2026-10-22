Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης Πόθεν Έσχες οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου.

Η υποβολή πραγματοποιείται με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet, ενώ οι υπόχρεοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων.

Οι δηλούντες υποχρεούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα δεδομένα που συμπληρώνονται αυτόματα από τράπεζες και φορείς, προσθέτοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την περιουσιακή τους κατάσταση.

Η υποχρέωση υποβολής αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023.

Παρά τη δυνατότητα μεταγενέστερων διορθώσεων, οι υπόχρεοι πρέπει να ολοκληρώνουν την οριστική υποβολή εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την αποφυγή λαθών και προβλημάτων κατά τον έλεγχο.

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Προθεσμία έως την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έχουν οι υπόχρεοι για να υποβάλουν τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, φροντίζοντας να ολοκληρώσουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα βήματα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται, καθώς κάθε υπόχρεος φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα της δήλωσής του.

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Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Πριν από την οριστικοποίηση, οι δηλούντες θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί αυτόματα και να καταχωρίσουν τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που δεν έχουν αντληθεί από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά συστήματα.

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση Πόθεν Έσχες

Η υποχρέωση υποβολής αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων που κατέχουν θέσεις ή ασκούν ιδιότητες στον δημόσιο, πολιτικό, δικαστικό και ιδιωτικό τομέα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μεταξύ των υπόχρεων συγκαταλέγονται πολιτικά πρόσωπα, αιρετοί εκπρόσωποι, συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών και στελεχών, αλλά και επαγγελματίες που εμπίπτουν στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

Οι κατηγορίες των προσώπων που οφείλουν να υποβάλουν δήλωση καθορίζονται από την ιδιότητα που κατέχουν και τις προβλέψεις του νόμου 5026/2023.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και, όπου απαιτείται, τη Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ). Στη δήλωση καταγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν το προηγούμενο έτος, ενώ προβλέπονται αντίστοιχες υποχρεώσεις και για τους συζύγους ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για τα ανήλικα τέκνα, σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος.

Πώς υποβάλλεται η δήλωση στην πλατφόρμα pothen.gr

Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας www.pothen.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

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Αφού συνδεθούν, καλούνται να εξετάσουν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην πλατφόρμα και να συμπληρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, προκειμένου η δήλωση να αποτυπώνει με ακρίβεια την περιουσιακή τους κατάσταση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο έλεγχος των δεδομένων που μεταφέρονται αυτόματα από τράπεζες και άλλους αρμόδιους φορείς. Η αυτόματη συμπλήρωση των στοιχείων δεν απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η δήλωση είναι πλήρης και ορθή.

Εφόσον ορισμένες πληροφορίες δεν έχουν καταχωριστεί αυτόματα, θα πρέπει να συμπληρωθούν από τον ίδιο τον υπόχρεο, όπου αυτό προβλέπεται.

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Ποια στοιχεία πρέπει να ελεγχθούν πριν από την οριστική υποβολή

Πριν ολοκληρώσουν τη διαδικασία, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία που αφορούν:

Τραπεζικούς λογαριασμούς και καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών στους οποίους συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι.

Επενδυτικά προϊόντα, όπως μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια.

Ακίνητα, οχήματα και εταιρικές συμμετοχές, τα οποία πρέπει να αποτυπώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις.

Τραπεζικές θυρίδες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε δήλωση.

Εάν διαπιστωθούν λάθη, ελλείψεις ή ανακρίβειες, είναι απαραίτητο να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις πριν από την οριστικοποίηση. Η ευθύνη για την ακρίβεια και την πληρότητα των δηλωθέντων στοιχείων εξακολουθεί να βαρύνει τον υπόχρεο, ακόμη και όταν μέρος των πληροφοριών έχει συμπληρωθεί αυτόματα.

Τι ισχύει για τις αλλαγές μετά την υποβολή

Οι υπόχρεοι έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν στοιχεία της δήλωσης Πόθεν Έσχες και μετά την υποβολή της, εφόσον τηρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις και προθεσμίες.

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Ωστόσο, η δυνατότητα διόρθωσης δεν σημαίνει ότι παρατείνεται η αρχική προθεσμία υποβολής. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι δηλώσεις να κατατίθενται εγκαίρως και να ελέγχεται ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Ο προσεκτικός έλεγχος των καταχωρισμένων στοιχείων και η έγκαιρη οριστικοποίηση της δήλωσης συμβάλλουν στην αποφυγή λαθών, ελλείψεων και πιθανών προβλημάτων κατά τον έλεγχο.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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