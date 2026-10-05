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Περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ «ξέχασαν» να δηλώσουν φέτος οι υπόχρεοι υποβολής περιουσιακής κατάστασης, όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος

Οι εντατικοί έλεγχοι της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μόνο για το διάστημα 2021-2005 έφεραν στο φως αποκαλυπτικά ευρήματα για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης , οι οποίοι όπως προκύπτει, προσπαθούσαν να κρύψουν περιουσιακά στοιχεία.

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Η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον επικεφαλής της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μέσα από την εκτέλεση εξειδικευμένων, εντατικών και, κατά περίπτωση, ενδεδειγμένων ελεγκτικών ενεργειών, που αφορούσαν σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) της περιόδου 2021-2025, διαπίστωσε εκατοντάδες περιπτώσεις ανακριβών και κενών δηλώσεων, καθώς και μη υποβολής αυτών.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Αρχής, που αναφέρονται και σε επίσημη ανακοίνωσή της σε ό,τι αφορά στις ανακριβείς δηλώσεις, διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκαν λιγότερα εισοδήματα από τα πραγματικά, με το αποκρυβέν ποσό να υπερβαίνει συνολικά το 1.500.000 €, ενώ σε αυτές που αφορούν σε κενές (λευκές) δηλώσεις, διαπιστώθηκε αποκρυβείσα περιουσία συνολικής αξίας άνω των 11.000.000€. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν υποβλήθηκε σχετική δήλωση, το συνολικό ύψος της αποκρυβείσας περιουσίας, πάντα στις σημαντικότερες περιπτώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ το 1.800.000€.

Για όλες αυτές τις υποθέσεις σχηματίστηκαν ξεχωριστές για κάθε πρόσωπο δικογραφίες που διαβιβάζονται, όπως προβλέπει ο νόμος, στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.

Ταυτόχρονα λαμβάνεται μέριμνα από την Αρχή για τη διαβίβαση του, κατά περίπτωση, πορίσματος ελέγχου, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προς καταλογισμό των αποκρυβέντων ποσών.