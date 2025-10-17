Η έκκληση του Καγκελάριου Friedrich Merz για βαθύτερη ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών έφερε ξανά στην πρώτη γραμμή το ζήτημα της ευρωπαϊκής χρηματοοικονομικής ενοποίησης, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να μπαίνει στο επίκεντρο μέσω της πρότασης εξαγοράς από την Euronext.

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Euronext, χαιρέτισε την πρωτοβουλία Merz, δηλώνοντας: «Χαιρετίζω την έκκληση του Καγκελάριου Friedrich Merz για βαθύτερες και πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και για περισσότερη ενοποίηση στον τομέα των αγορών υποδομής, κάτι που θα ωφελήσει τελικά τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».

Η Euronext, που τα τελευταία 25 χρόνια ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, συγκεντρώνει σήμερα πάνω από 1.700 εισηγμένες εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση 6,5 τρισ. ευρώ. Οι εταιρείες σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και Παρίσι επωφελούνται από μια ενιαία δεξαμενή ρευστότητας και κοινή τεχνολογική πλατφόρμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Sétéphane Boujnah αναφέρθηκε και στη δημόσια πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών: «Εάν η δημόσια πρόταση της Euronext για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) ολοκληρωθεί με επιτυχία, οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από το ενιαίο και ολοκληρωμένο μοντέλο της Euronext». Όπως τόνισε, «η Euronext έχει πάντα καθοδηγηθεί από τη βαθιά πεποίθηση ότι στην Ευρώπη είναι πάντα πιο αποτελεσματικό να πετυχαίνουμε μαζί παρά να αποτυγχάνουμε χωριστά».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Euronext ανέδειξε την ανάγκη για εναρμόνιση στη ρύθμιση και την εποπτεία, επισημαίνοντας ότι «απαιτείται μια αποφασιστική κίνηση προς την ενιαία εποπτεία εντός της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)».

Η Αθήνα βρίσκεται πλέον σε κομβικό σημείο της διαδικασίας ενοποίησης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, με το βλέμμα στραμμένο στις αποφάσεις των επόμενων μηνών.