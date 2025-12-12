Η κούρσα για την ανάληψη της διαχείρισης ενός από τα πιο εμβληματικά και εμπορικά πολύτιμα παραθαλάσσια ακίνητα της χώρας μπαίνει στην τελική της ευθεία. Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοίνωσε ότι κατατέθηκαν και αποσφραγίσθηκαν, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού, τέσσερις δεσμευτικές προσφορές για τη μακροχρόνια εκμίσθωση της «Ακτής Βουλιαγμένης».

Οι φάκελοι προσφορών υποβλήθηκαν – με τη σειρά κατάθεσης – από τα εξής επιχειρηματικά σχήματα:

(1). ΦΑΪΣ Συμμετοχών Α.Ε.

(2). Κοινοπραξία EVERGOOD Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συμμετοχών & ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.

(3). Κοινοπραξία REDS Μονοπρόσωπη Α.Ε. Ακινήτων & Υπηρεσιών – Αποθήκες Αιγαίου Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο «Κοινοπραξία Διαχείρισης & Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης»)

(4). AIR CANTEEN A.E.

Παραλιακό «φιλέτο» 72 στρεμμάτων

Ο διαγωνισμός αφορά τη μακροχρόνια εκμίσθωση 20 ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10, της μοναδικής οργανωμένης παραλίας στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης που παραμένει διαθέσιμη προς εμπορική αξιοποίηση.

Το ακίνητο καλύπτει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με δυνατότητα δόμησης 2.000 τ.μ., που περιλαμβάνει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ανάμεσά τους και το ιστορικό πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς». Το παραλιακό μέτωπο εκτείνεται στα 638,5 μέτρα, καθιστώντας το ακίνητο σημαντικό πόλο επενδυτικού ενδιαφέροντος και στρατηγικό «κομμάτι» της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ενα χαρτοφυλάκιο «χρυσής» αξίας

Η Ακτή Βουλιαγμένης αποτελεί εδώ και χρόνια την πλέον δημοφιλή οργανωμένη παραλία της Αττικής. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, διαθέτει υψηλής ποιότητας υποδομές αναψυχής και σε συνδυασμό με τα φυσικά χαρακτηριστικά της – τοπίο, καθαρά νερά, εύκολη πρόσβαση – προσελκύει πλήθος επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μόνο το 2024, η παραλία υποδέχθηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας έφτασε τα 8.000 άτομα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως κορυφαίου προορισμού για κατοίκους και τουρίστες.

Επιλογή… βαρόμετρο

Η κατάθεση τεσσάρων ισχυρών δεσμευτικών προσφορών υπογραμμίζει το υψηλό ενδιαφέρον της αγοράς για την αξιοποίηση ενός ακινήτου που διαθέτει τόσο ισχυρή εμπορική ταυτότητα όσο και αναπτυξιακό αποτύπωμα για ολόκληρη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Η επιλογή αναδόχου αναμένεται να καθορίσει το μέλλον μιας παραλίας–ορόσημου και να αποτελέσει βαρόμετρο για τη στρατηγική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας τα επόμενα χρόνια.