Υποβλήθηκαν και αποσφραγίσθηκαν σήμερα σε ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), 4 Φάκελοι Προσφοράς από ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτής Βουλιαγμένης», με σχέδια για την πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της δημοφιλέστερης οργανωμένης και προσβάσιμης παραλίας της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Πέραν του εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού εξυπηρέτησης των λουομένων, σχέδια υπάρχουν για την επαναλειτουργία του εστιατορίου «Ωκεανίς» και για υψηλού επιπέδου αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως και υποδομές ευεξίας και ομορφιάς, αλλά και για pop up (μη μόνιμα) καταστήματα εμπορικών χρήσεων με προϊόντα επώνυμων οίκων μόδας.

Φάκελοι Προσφοράς υπέβαλαν με σειρά κατάθεσης οι:

ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

2. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: EVERGOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ Α.Ε.Β.Ε.

3. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ REDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ’

4. AIR CANTEEN A.E.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στον Δήμο Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη.

Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ., με επιτρεπόμενη δόμηση 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων και το πρώην εστιατόριο- ορόσημο της περιοχής «Ωκεανίς», ενώ το θαλάσσιο μέτωπο ανέρχεται σε 638,50 μ.

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» βρίσκεται σε απόσταση 25 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, με το φυσικό τοπίο, τα κρυστάλλινα νερά και τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις αναψυχής να προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλον τον χρόνο. Το 2024 ​ υποδέχτηκε 420.000 επισκέπτες, ενώ η ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας ανήλθε σε 8.000 άτομα.

