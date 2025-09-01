Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει ότι, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της, καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Πολίτης, ενώ ο κ. Ιωάννης Κωστόπουλος ορίζεται ως νέο μέλος στο

Διοικητικό Συμβούλιο στη θέση του κ. Θεόδωρου Γκλαβά, η θητεία του οποίου έληξε.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ έχει ως εξής (με θητεία έως 30/08/2028):

Δημήτριος Πολίτης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ηρώ Χατζηγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Άννα Σαΐπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου

Μαρία Ιωαννίδου, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Μάρθα Καββαθά, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ιωάννης Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ

Ανθούλα (Ανθή) Τροκούδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ













Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Χατζηγεωργίου δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον κ. Δ. Πολίτη και τον κ. Ι. Κωστόπουλο στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και τους ευχόμαστε ολόψυχα μια επιτυχημένη και παραγωγική θητεία. Η εξειδίκευση, η εμπειρία και οι ικανότητές τους θα ενισχύσουν σημαντικά την εταιρική διακυβέρνηση της ΕΤΑΔ, θα συνδράμουν στον υπό εξέλιξη μετασχηματισμό της εταιρείας και θα υποστηρίξουν περαιτέρω τη νέα στρατηγική μας που έχει ως στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας και την αποδοτικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Στόχος μας παραμένει η ανάπτυξη σημαντικών ακινήτων και υποδομών, καθώς και η ολοκλήρωση έργων στρατηγικής σημασίας – πάντα προς όφελος της κοινωνίας και της χρηματοοικονομικής απόδοσης της εταιρείας».

Ο νέος Πρόεδρος της ΕΤΑΔ, κ. Πολίτης ανέφερε: «Με μεγάλη χαρά και τιμή αναλαμβάνω την θέση του Προέδρου του ΔΣ της ΕΤΑΔ, έχοντας παράλληλα βαθιά συναίσθηση της ευθύνης του έργου που θα πρέπει να υλοποιηθεί και του ρόλου που διαδραματίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια με βάση τις διεθνείς

καλές πρακτικές και τους σύγχρονους κανόνες διακυβέρνησης. Με σταθερές αξίες, όπως η διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, με κοινό στόχο την αποδοτικότερη αξιοποίηση των ακινήτων της ΕΤΑΔ και με σεβασμό στους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, προσβλέπουμε σε ακόμη πιο θετικά αποτελέσματα». Η Διοίκηση της ΕΤΑΔ ευχαριστεί θερμά το απερχόμενο μέλος του Δ.Σ., κ. Θεόδωρο Γκλαβά, για τη συνεργασία και τη συμβολή του στο έργο της εταιρείας.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Δ. Πολίτη

Ο Δημήτρης Πολίτης είναι ανώτατο στέλεχος με πολυετή πορεία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και επιτυχή ολοκλήρωση στρατηγικών επενδύσεων. Είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και κάτοχος MBA στο International Business & Export Management από το City University Business School του Λονδίνου.

Από το 1993 κατέχει ανώτερες θέσεις ευθύνης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ξεκινώντας την καριέρα του στην HSBC σε Αθήνα και Λονδίνο στον τομέα του Investment Banking. Έχει διατελέσει επικεφαλής της Credit Commercial de France στην Ελλάδα, Head of Corporate

& Institutional Banking στη HSBC Ελλάδος, καθώς και επικεφαλής Wealth Management για UHNWI στην Credit Suisse και την EFG Bank στη Ζυρίχη. Την περίοδο 2021–2024 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, όπου προώθησε με επιταχυνόμενο ρυθμό το Πρόγραμμα Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τα σχετικά έσοδα ξεπέρασαν τα 5,5 δισ. ευρώ με εμβληματικές συναλλαγές, όπως η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, η εισαγωγή των μετοχών του ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η διάθεση επιπλέον μετοχών της Helleniq Energy, αντιπροσωπεύοντας έτσι σχεδόν το 45% των συνολικών εσόδων του ΤΑΙΠΕΔ από συστάσεως του. Παράλληλα το μετέτρεψε σε έναν αναγνωρισμένο οργανισμό υψηλής εξειδίκευσης και έφερε την αναγνώρισή του ως Κέντρο Αριστείας για λιμενικές υποδομές και στρατηγικά ακίνητα. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΠ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Ι. Κωστόπουλου

Ο Ιωάννης Κωστόπουλος είναι έμπειρο στέλεχος με μακρά πορεία στους κλάδους της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των καταναλωτικών αγαθών και της συμβουλευτικής. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος της Austriacard AG στη Βιέννη και Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ των DMEP Holdco Ltd και DMEP (UK) Ltd στο Λονδίνο. Στο παρελθόν διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ (2007–2015), όπου ηγήθηκε εκτεταμένου μετασχηματισμού με εκσυγχρονισμό υποδομών, ανάπτυξη στις

ανανεώσιμες πηγές και σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Προηγουμένως, ως CEO της Petrola SA, οδήγησε τη στρατηγική που κατέληξε στη συγχώνευσή της με τα ΕΛΠΕ, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει επίσης διατελέσει σε ηγετικούς ρόλους στις Johnson & Johnson, Diageo/Metaxa, Procter & Gamble, Chase Manhattan Bank και Booz Allen & Hamilton. Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και BSc (Hons) στα Οικονομικά & Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.