«Έλεγχοι για την προστασία των καταναλωτών γίνονταν, γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται, δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται πάντα για το δημόσιο συμφέρον, ώστε να υπάρχει το αίσθημα δικαίου σε όλη την κοινωνία» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε Σκλαβενίτη και Lidl.

Όπως εξήγησε «η μία αλυσίδα παραβίασε το πλαφόν στο όριο μικτού κέρδους που είχε θεσπιστεί την περίοδο της πανδημίας και η δεύτερη τον κώδικα δεοντολογίας ο οποίος είχε συμφωνηθεί με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων και ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει υποτροπή». «Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν επιχειρηματία, οι έλεγχοι συνεχίζονται», σημείωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Μετά τα πρόστιμα άλλος λέει μπράβο, άλλος λέει κακώς- το πιο απλό ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους και επέβαλαν τα πρόστιμα χάνεται, λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης» προσέθεσε και αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρού καταναλωτικού κινήματος, αλλά και στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην οποία συνενώνονται όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.

«Ο Διοικητής θα έχει 5ετή θητεία, άρα δεν θα εξαρτάται από τους πολιτικούς κύκλους, με 300 νέους ελεγκτές και ισχυρά ψηφιακά εργαλεία», επισήμανε.

Πιέσεις στα σούπερ μάρκετ για τις τιμές

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως υπάρχει μια διαρκής μάχη και ασκούνται πιέσεις μέσα από συνεχείς ελέγχους και επικοινωνία με τα σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές.

Ανέφερε, βέβαια, την ανάγκη για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, καθώς «όσο παράγουμε λιγότερο, τόσο πιο δύσκολο είναι να ελεγχθούν οι τιμές. Όπως για παράδειγμα στο μοσχαρίσιο κρέας, όπου καταναλώνουμε 160.000 τόνους τον χρόνο και παράγουμε λιγότερο από 40.000».

«Οι τιμές διαμορφώνονται μέσα από την αγορά και καθορίζονται από την προσφορά και τη ζήτηση. Γι αυτό και το μεγαλύτερο βάρος των ενεργειών μας πέφτει στο τι κάνουμε για να κάνουμε πιο ισχυρή και πιο παραγωγική την ελληνική οικονομία και τι κάνουμε για να ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων πολιτών.

Εξ ου και τα μέτρα που ήδη έχει ανακοινώσει ο πρωθυπουργός πριν λίγες εβδομάδες με τη μείωση της φορολογίας και την ενίσχυση με αυτόν τον τρόπο των μισθών που παίρνουν οι εργαζόμενοι, ανάλογα μάλιστα και με το πόσα παιδιά έχουν.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, πρόκειται να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, σημειώνοντας ότι έχει συναντηθεί με τους συνδέσμους της Ελληνικής, με το Σύνδεσμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, η οποία είναι θετική και πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την υπόθεση.

«Το χειμώνα που πέρασε, ύστερα από πολύ σκληρή πίεση πάνω στην αγορά, περάσαμε τέσσερις μήνες με αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα, ο οποίος ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων της ευρωζώνης. Αυτά για να περιγράφουμε την πραγματικότητα. Και τώρα ο πληθωρισμός τροφίμων είναι στην τάξη μεγέθους περίπου του 2,5%. Είμαστε στο μέσο όρο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης», επαναλαμβάνοντας ότι «εμείς ενδιαφερόμαστε για το σύνολο της κοινωνίας, άρα ενδιαφερόμαστε ιδιαιτέρως για ανθρώπους που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα».

Ως προς το εάν το υπουργείο εξετάζει κάποια μέτρα για την αναχαίτιση της ακρίβειας, ο κ. Θεοδωρικάκος «έχω ανακοινώσει ένα μέτρο το οποίο θα συνεχίσει να τηρείται και είναι ότι δεν θα μπορούν να κάνουν προσφορές και εκπτώσεις σε προϊόντα τα οποία τους τελευταίους 3 μήνες έχουν κάνει ανατιμήσεις.

Πρόκειται για ένα μέτρο που ξέρω ότι πιέζει την αγορά και την πονάει, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαραίτητο γιατί είναι μια μέθοδος για να σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά οι επιχειρήσεις προτού προβούν σε ανατιμήσεις. Άλλες δυο από τις πρωτοβουλίες που λήγουν τώρα, στα τέλη του Οκτωβρίου, με την υποχρέωση των σούπερ μάρκετ να σας ενημερώνουν για τυχόν ανατιμήσεις αλλά και να Ανακοινώνουν και τις τιμές των οπωροκηπευτικών».

