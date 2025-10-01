Η ΔΕΗ δημοσίευσε τους αναλυτικούς τιμοκαταλόγους ηλεκτρικής ενέργειας για τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που την θέλουν να απορροφά πλήρως την αύξηση της τάξης του 27% στις χονδρικές τιμές ρεύματος. Έτσι, το κυμαινόμενο «πράσινο» οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν διατηρείται αμετάβλητο στα 0,129 €/kWh, όπως και τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας το φθηνότερο –μεσοσταθμικά– πράσινο τιμολόγιο της αγοράς για το 2025.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι από την αρχή του έτους έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις σχεδόν 300 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη στήριξη των πελατών της.

Ζώνες χαμηλής χρέωσης

Για τους καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές, η τιμή του πράσινου τιμολογίου στις ώρες χαμηλής χρέωσης παραμένει στα 0,1148 €/kWh, προσφέροντας πρόσθετη εξοικονόμηση τις ώρες εκτός αιχμής.

Κίτρινα και μπλε τιμολόγια

Στο κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο myHome4all, η χρέωση για τον Οκτώβριο διαμορφώνεται στα 0,119 €/kWh.

Αντίστοιχα, στα μπλε σταθερά προγράμματα οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες:

myHomeEnter (12μηνο): 0,145 €/kWh

(12μηνο): 0,145 €/kWh myHomeOnline (ψηφιακό πρόγραμμα): 0,142 €/kWh

(ψηφιακό πρόγραμμα): 0,142 €/kWh myHomeEnterTwo (διζωνικό): 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης

Με αυτόν τον τρόπο, οι πελάτες των σταθερών μπλε τιμολογίων γνωρίζουν εκ των προτέρων το κόστος που θα αντιμετωπίσουν, χωρίς αιφνιδιασμούς.

Νέα επιλογή για οικογένειες

Η ΔΕΗ παρουσίασε και το νέο σταθερό πρόγραμμα myHome Plan, σχεδιασμένο για οικογένειες που θέλουν να έχουν προβλέψιμο κόστος κάθε μήνα. Το προϊόν συνδυάζει σταθερή τιμή χρέωσης με αποκλειστικά προνόμια, όπως εκπτώσεις σε φαγητό και ταξίδια μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης myRewards Coupons.

Μήνυμα σταθερότητας

Με τις ανακοινώσεις αυτές, η ΔΕΗ τονίζει τον ρόλο της ως αξιόπιστου ενεργειακού παρόχου, προσφέροντας διαφανή τιμολόγηση, σταθερά και ανταγωνιστικά προϊόντα, αλλά και έμπρακτη στήριξη στους καταναλωτές σε μια περίοδο που η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά.