Η Ελληνική Αστυνομία παρέλαβε 90 νέα οχήματα από τον Όμιλο ΔΕΗ, στο πλαίσιο δωρεάς που αφορά την Άμεση Δράση Αττικής και τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. Η παράδοση έγινε τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις πρώην Σχολές της Αστυνομίας, παρουσία της πολιτικής και φυσικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛ.ΑΣ.

Η δωρεά περιλαμβάνει συνολικά 45 τετράτροχα περιπολικά και 45 μοτοσικλέτες. Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε 19 Ford Puma Titanium, 26 MG 3 Hybrid+, 14 Yamaha Tracer 7 και 31 Suzuki V-Strom 800RQ.

Τα νέα οχήματα προορίζονται για την ενίσχυση της εμφανούς αστυνόμευσης στην Αττική, με έμφαση στην ταχύτερη ανταπόκριση και την καλύτερη επιχειρησιακή κάλυψη των αναγκών της πρωτεύουσας.

Τα Ford Puma διαθέτουν ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, ενώ τα MG 3 Hybrid+ είναι full hybrid, στοιχείο που δείχνει τη σταδιακή στροφή του στόλου της ΕΛ.ΑΣ. προς πιο σύγχρονες και οικονομικές λύσεις μετακίνησης. Στο σκέλος των δικύκλων, οι Yamaha Tracer 7 και Suzuki V-Strom 800RQ επιλέχθηκαν για την ευελιξία, την ισχύ και την καταλληλότητά τους σε αστικές αλλά και μεγαλύτερες διαδρομές.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανανέωσης του στόλου της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε προηγηθεί το 2025 δωρεά ηλεκτρικών οχημάτων και φορτιστών από τη ΔΕΗ, ενώ στις αρχές του 2026 η ΕΛ.ΑΣ. παρέλαβε 431 νέες υπηρεσιακές μοτοσικλέτες μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».