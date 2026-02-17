Σε τροχιά κινητοποιήσεων εισέρχεται ο κλάδος των ταξί στην Αττική, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), το οποίο συνεδρίασε χθες σε συνέχεια του κλαδικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί έχει ήδη προκηρύξει 48ωρη απεργία για την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου.

Το ΣΑΤΑ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την κήρυξη τριήμερης απεργίας στην Αττική, η οποία θα ξεκινήσει σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στις 6:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 6:00 π.μ. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο προειδοποιεί με απεργία διαρκείας από τη συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής έως και την ψήφισή του στην Ολομέλεια, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα του κλάδου.

Τραβάνε χειρόφρενο!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:00 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών, με πορεία προς το Υπουργείο Μεταφορών. Την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, στις 11:00 π.μ., οι επαγγελματίες θα συγκεντρωθούν στη συμβολή Αντιγόνης και Λεωφόρου Αθηνών και θα κινηθούν προς το Αεροδρόμιο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου έχει οριστεί συγκέντρωση στα γραφεία του ΣΑΤΑ στις 10:30 π.μ. και πορεία – χωρίς αυτοκίνητα – προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Τα βασικά αιτήματα

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που θέτει το ΣΑΤΑ περιλαμβάνονται η παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, η απόσυρση του άρθρου 52 του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, καθώς και η πρόβλεψη για ποινικό μητρώο γενικής χρήσης κατά την έκδοση και ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης ταξί. Το Συνδικάτο υποστηρίζει ότι ορισμένες διατάξεις του νομοσχεδίου δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά και ζητά την επανεξέτασή τους πριν την κατάθεση του τελικού κειμένου στη Βουλή.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των ρυθμίσεων, ενώ η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Τηλέφωνο για έκτακτα περιστατικά

Κατά τη διάρκεια της απεργίας αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές δυσκολίες στις μετακινήσεις με ταξί στην Αττική. Για έκτακτα περιστατικά υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα ραδιοταξί της πόλης ή στη γραμματεία του ΣΑΤΑ στο τηλέφωνο 210 52 39 524.