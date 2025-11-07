Μια συμφωνία με σημαντική γεωοικονομική και ενεργειακή βαρύτητα υπεγράφη τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου Διατλαντικής Συνεργασίας στο Ζάππειο. Η Atlantic-See LNG Trade Α.Ε. – κοινοπραξία των AKTOR και ΔΕΠΑ – προχώρησε σε συμφωνία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη.

Η κίνηση αυτή ενισχύει τη στρατηγική επιδίωξη διασφάλισης ενεργειακής επάρκειας και διαφοροποίησης πηγών προμήθειας για τις χώρες της περιοχής, την ώρα που η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές έναντι των ρωσικών υδρογονανθράκων. Το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα κατευθύνεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα ενεργειακό κόμβο διακίνησης και εμπορίας φυσικού αερίου.

Εξάρχου: Ιστορική συμφωνία για μεταφορά αμερικανικού LNG – MOU με Ρουμανία και Ουκρανία

Ο διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου, αναφερόμενος χθες (7/11) στη στρατηγική επιλογή των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως κόμβο μεταφοράς και διανομής LNG προς τον νέο κάθετο ευρωπαϊκό ενεργειακό διάδρομο, τόνισε ότι από εθνικής σκοπιάς πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών.

Όπως υπογράμμισε, η συγκεκριμένη στρατηγική δημιούργησε μία μοναδική ευκαιρία, την οποία η ελληνική κυβέρνηση αξιοποίησε άμεσα και αποφασιστικά, προσθέτοντας ότι εφεξής η Ελλάδα θα έχει μια ξεχωριστή θέση στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, καθώς θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό φυσικό αέριο θα διοχετεύεται στην Ευρώπη, κάτι που προσδίδει μεγάλη πολιτική και οικονομική αξία στη χώρα μας.

Είχε προηγηθεί η σύσταση της Atlantic–See LNG Trade, προχώρησαν από κοινού ΔΕΠΑ Εμπορίας και ΑΚΤΩΡ με αντικείμενο την εμπορία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ενώ στην κοινοπραξία εισέρχεται και η Development Finance Corporation (DFC), η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.