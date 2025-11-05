Ο όμιλος AKTOR, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, προχώρησε στη σύσταση εταιρείας για την υλοποίηση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα.

Στην «ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε.» θα είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο επικεφαλής του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου, ενώ αναπληρωτής πρόεδρος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς. Το αρχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα είναι 500.000 ευρώ, με τον όμιλο AKTOR να συμμετέχει με 60%, ενώ η ΔΕΠΑ με 40%.

Οι δύο επενδυτικοί φορείς δημιουργούν την κοινοπραξία με στόχο να καταστούν σημαντικός και κυρίαρχος παίκτης στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη, αξιοποιώντας τη στρατηγική γεωγραφική θέση της Ελλάδας ως βασικού κόμβου ενεργειακών ροών.

Στο ΓΕΜΗ αναφέρεται πως κύρια δραστηριότητα της εταιρείας θα είναι το χονδρικό εμπόριο φυσικού αερίου σε υγροποιημένη ή αέρια μορφή, ενώ δευτερεύουσες δραστηριότητες θα είναι η διανομή αερίων καυσίμων μέσω αγωγών, η άντληση φυσικού αερίου σε υγρή ή αέρια μορφή, υπηρεσίες διανομής αερίων καυσίμων μέσω αγωγών και εμπόριο αερίων καυσίμων μέσω αγωγών.

Κωνσταντίνος Ξιφαράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η νέα εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (με διακριτικό AS LNG) συστάθηκε στις 4/11/25, με έδρα την Παιανία και μετόχους τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και την ΑΚΤΩΡ Energy Προμήθειας, Εμπορίας, Παραγωγής Ενέργειας και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Ο όμιλος AKTOR προχωράει σε μια ξεκάθαρη στρατηγική στροφή προς τους τομείς της ενέργειας και των παραχωρήσεων, σηματοδοτώντας τη μετάβαση του Ομίλου στον δεύτερο κύκλο επενδύσεών του.

Όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου στη Γενική Συνέλευση της 6ης Οκτωβρίου, στόχος είναι η σταδιακή απεξάρτηση από τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος σήμερα συνεισφέρει το 81% των EBITDA, και η ενίσχυση δραστηριοτήτων με σταθερές και προβλέψιμες αποδόσεις. Μέχρι το 2030 η εταιρεία επιδιώκει τη μείωση της συμμετοχής των κατασκευών στα EBITDA στο 48%.