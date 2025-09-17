Για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 11χρονης συνελήφθη 55χρονος στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προηγήθηκε καταγγελία της ανήλικης, κατά την οποία οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν σε εξωτερικό χώρο.

Όπως μετέδωσε το Τhestival, ο ο 55χρονος φέρεται να προσέγγισε την 11χρονη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να την ακουμπάει στο πρόσωπο και στη συνέχεια στο σώμα της. Η ανήλικη προσπάθησε να φύγει από το σημείο ενώ ο άντρας της χάιδευε το κεφάλι αλλά τελικά αστυνομικοί τον συνέλαβαν.