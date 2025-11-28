Ο ιστότοπος weathercompass ανήρτησε στο Instagram το άκρως εντυπωσιακό βίντεο που βλέπουμε παρακάτω με ένα σπάνιο φαινόμενο-θέαμα στον αττικό ουρανό, που χαρακτηρίζεται ως “shelf cloud”. Εκανε την εμφάνισή του, καθώς κορυφώνεται το κύμα κακοκαιρίας, πλήττοντας ολόκληρη την Αθήνα,

Τι είναι το Shelf Cloud

Ένα shelf cloud είναι ένας εντυπωσιακός, οριζόντιος σχηματισμός νέφους που εμφανίζεται στο προσήνεμο (μπροστινό) άκρο μιας καταιγίδας. Συνήθως μοιάζει με ένα τεράστιο, σκοτεινό επίπεδο σύννεφο, σαν ένα κύμα και “τσουλάει” χαμηλά στον ουρανό.

Σχηματίζεται όταν:

Ψυχρός, πυκνότερος αέρας από το εσωτερικό της καταιγίδας σπρώχνεται προς τα έξω και προς τα κάτω (ψυχρή εισβολή).

από το εσωτερικό της καταιγίδας σπρώχνεται προς τα έξω και προς τα κάτω (ψυχρή εισβολή). Αυτός ο ψυχρός αέρας συναντά θερμότερο και υγρό αέρα στην επιφάνεια.

στην επιφάνεια. Η σύγκρουση και ανύψωση του θερμού αέρα προκαλεί συμπύκνωση και δημιουργείται η χαρακτηριστική οριζόντια δομή.

Χαρακτηριστικά:

Έχει χαμηλό ύψος και συχνά δίνει την εντύπωση ότι πλησιάζει σαν «κύμα».

και συχνά δίνει την εντύπωση ότι πλησιάζει σαν «κύμα». Συνδέεται με ισχυρούς ανέμους , ριπαίες ενισχύσεις και απότομη αλλαγή του καιρού.

, ριπαίες ενισχύσεις και απότομη αλλαγή του καιρού. Δεν είναι ανεμοστρόβιλος, αλλά μπορεί να προαναγγέλλει έντονες καταιγίδες.

Τι υποδηλώνει;

Η εμφάνιση ενός shelf cloud σημαίνει συνήθως ότι:

Ισχυρή καταιγίδα βρίσκεται πολύ κοντά.

βρίσκεται πολύ κοντά. Πιθανότατα θα ακολουθήσουν ισχυροί άνεμοι, έντονη βροχόπτωση ή χαλάζι.