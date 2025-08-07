Δύο νεαρούς οπαδούς, 22 και 23 ετών, ταυτοποίησαν τα στελέχη της Αντιμετώπισης Βίας σε Αθλητικούς Χώρους ως εμπλεκόμενους στη ληστρική επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο εναντίον 38χρονου στον Αγιο Δημήτριο τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι δύο δράστες μαζί με άλλους τρεις οπαδούς του Παναθηναϊκού περίμεναν έξω από το σπίτι του 38χρονου, ο οποίος είναι γνωστός οπαδός της ΑΕΚ και έχει το προσωνύμιο «θείος». Οταν έφθασε με τη μηχανή του κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος του.

Στη συνέχεια, το θύμα διέφυγε τρέχοντας από το σημείο και οι δράστες αφαίρεσαν από τη μοτοσικλέτα του αυτοκόλλητα με οπαδικό περιεχόμενο, προκαλώντας, παράλληλα, φθορές σε αυτή, με αιχμηρό αντικείμενο.

Οι δράστες αποχώρησαν από το σημείο με όχημα, ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, επανήλθαν και φωτογράφησαν τη μοτοσυκλέτα, στην οποία προκάλεσαν περαιτέρω φθορές.

Από τις έρευνες προέκυψε ότι φωτογραφία από την εν λόγω επίθεση αναρτήθηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από χρήστη που αναρτά υλικό οπαδικού περιεχομένου για λογαριασμό οπαδών συγκεκριμένης ομάδας.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης του συγκεντρωθέντος υλικού και ανάλυσης ψηφιακών μέσων, ταυτοποιήθηκαν οι -2- από τους δράστες, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025 στις οικίες τους, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 κινητά

μικροποσότητα κάνναβης

συσκευή γεωεντοπισμού (GPS)

2 σπρέι

2 φούτερ οπαδικού περιεχομένου

πλήθος αυτοκόλλητων διαφορετικών ομάδων και

μπρελόκ ομάδας.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον έναν οπαδό, αναζητούν τον δεύτερο, ενώ προσπαθούν να ταυτοποιήσουν και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.