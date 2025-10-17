Ένα ακόμη περιστατικό βίας σημειώθηκε μεταξύ μαθητών, αυτήν τη φορά σε σχολείο στην Κέρκυρα.

Μάλιστα, ένας καθηγητής επιχειρεί να τους χωρίσει, ωστόσο κάποιος από τον όχλο που βρισκόταν εκεί του πέταξε μία σκούπα, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει.

Η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας, Ελένη Βουσουλίνου, δήλωσε στο Star: «Δεν ήταν bullying. Είναι μια αψυχολόγητη κίνηση κάποιων παιδιών να λένε για να δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Δεν τραυματίστηκε κανένας καθηγητής. Έτρεξε αμέσως. Του πέφτουν τα γυαλιά, τα σηκώνει και αυτό έδειξε ότι πήγε να τραυματιστεί ίσως».