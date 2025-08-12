Η ατμόσφαιρα στο πανηγύρι του χωριού Σιταράλωνα, κοντά στο Αγρίνιο, άλλαξε ξαφνικά, λίγη ώρα μετά την έναρξη του προγράμματος με τη Γωγώ Τσαμπά στη σκηνή, ενώ τραγουδούσε «τα καγκέλια».

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok δείχνει έντονα επεισόδια ανάμεσα σε παρευρισκόμενους, με μπουκάλια και καρέκλες να εκτοξεύονται, γροθιές και μπουνιές να «πέφτουν» εκατέρωθεν.

Η τραγουδίστρια σταμάτησε για λίγο την ερμηνεία της και, απευθυνόμενη από το μικρόφωνο στο κοινό, ζήτησε να επικρατήσει ψυχραιμία, προειδοποιώντας πως, αν συνεχιστεί η ένταση, «η εκδήλωση θα διακοπεί».