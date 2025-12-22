Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών, τις οποίες οι αγρότες είχαν κλείσει για τα φορτηγά για τρεις ώρες, με την αστυνομία να προχωρεί σε εκτροπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα από την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών.

Την Τρίτη αναμένεται οι αγρότες να αρχίσουν την αναδιάταξη των τρακτέρ σε πολλά σημεία των Εθνικών Οδών, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Advertisement

Advertisement

Στα Τέμπη οι αγρότες είχαν κλείσει τον δρόμο για τα φορτηγά, αφήνοντας δύο λωρίδες για τα υπόλοιπα οχήματα, ωστόσο η αστυνομία, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να κλείσει και τα δύο ρεύματα εντελώς και να προχωρήσει σε εκτροπή της κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια οι αγρότες άνοιξαν τα δύο ρεύματα της σήραγγας και κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη οι αγρότες έχουν αποφασίσει ότι η διέλευση από τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη και γι’ αυτό θα προχωρήσουν σε αναδιάταξη των τρακτέρ στο μπλόκο της Νίκαιας. Τονίζουν όμως ότι δεν είναι δική τους η απόφαση για τον αν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία.

Τις κατηγορίες των αγροτών και κτηνοτρόφων, που είναι στα μπλόκα τις τελευταίες εβδομάδες και υποστηρίζουν ότι η Αστυνομία κρατά τους δρόμους κλειστούς, αντικρούει το Αρχηγείο τού Σώματος αναφέροντας πως η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.