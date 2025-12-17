Οι αγρότες της Θεσσαλίας αποφάσισαν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Το απόγευμα της Τετάρτης ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου κρίθηκε ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι αύριο θα απευθύνουν κάλεσμα στα υπόλοιπα μπλόκα να εντείνουν τις δράσεις τους, ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στην κυβέρνηση ώστε να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου.

Advertisement

Advertisement

Αντίστοιχη απόφαση για κλιμάκωση έλαβε νωρίτερα και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα. Οι αγρότες της περιοχής υπογράμμισαν ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς παραμένουν αναπάντητα σημαντικά αιτήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.

Το κλίμα παραμένει βαρύ μεταξύ των αγροτών, μετά το τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε χθες και είχε ως αποτέλεσμα να παρακρατηθεί εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.

Μέχρι τις 10 το βράδυ θα είναι κλειστό το Τελωνείο των Ευζώνων για όλα τα οχήματα, με τους αγρότες να έχουν λάβει απόφαση για τετράωρο καθημερινό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων. Τα αυτοκίνητα οδηγούνται από το τελωνείο της Δοϊράνης, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί για τα φορτηγά, που έχουν συγκεκριμένα παραστατικά για το τελωνείο των Ευζώνων.

Συνεδριάζει αύριο στις Σέρρες η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων



Μέσα σε αυτό κλίμα συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από όλη τη χώρα. Στη συνεδρίαση θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα του αγροτικού κινήματος, καθώς –όπως τονίζουν οι αγρότες– παραμένουν ανοιχτά πολλά ζητήματα που δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Κεντρικό αίτημα παραμένει η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, την οποία οι αγρότες χαρακτηρίζουν ως «βασικό ζήτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό». Παράλληλα, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη στη συζήτηση του προϋπολογισμού, τις οποίες χαρακτηρίζουν «κοροϊδία».

Επ’ αόριστον κλείνει από αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα



Σε τεταμένο κλίμα βρίσκονται και οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν νέα κλιμάκωση κινητοποιήσεων ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης. Απόφαση της τοπικής επιτροπής προβλέπει ότι από αύριο το πρωί θα κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έως νεωτέρας.

Advertisement

Η κίνηση αυτή αποτυπώνει τη σκληρή στάση με την οποία οι αγρότες προσεγγίζουν τη συνεδρίαση, όπου αναμένεται να προτείνουν συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, η ένταση επιτείνεται από τις παρακρατήσεις χρημάτων λόγω ΕΛΓΑ, που διαπιστώθηκαν σήμερα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει ακόμη καταβληθεί η βασική ενίσχυση.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη οργή, με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «τεχνικού λάθους» και άμεσης διόρθωσης να μην πείθουν τους αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα – Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών

Αναστολή των απεργιακών κινητοποιήσεών τους, που είχαν εξαγγείλει για την ερχόμενη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, αποφάσισαν οι ιδιοκτήτες των φορτηγών και βυτιοφόρων Δημοσίας Χρήσεως όλης της χώρας, μετά από την συνάντηση που είχαν σήμερα Τετάρτη με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Κυρανάκη, με την παρουσία του προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας, καθηγητή Αθανάσιου Ζηλιασκόπουλου.

Advertisement

Σε κοινή ανακοίνωση τους οι φορείς τονίζουν πως η συνάντηση πραγματοποιήθηκε «σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με τον αναπληρωτή υπουργό να επιδεικνύει έμπρακτο ενδιαφέρον και διάθεση επίλυσης σε σειρά κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο των μεταφορών».

Από την πλευρά των φορέων στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρόεδροι:

• κ. Απόστολος Κενανίδης, ΟΦΑΕ

Advertisement

• κ. Δημήτριος Κιούσης, ΠΕΕΔ

• κ. Νικόλαος Κοττάκης, ΠΣΕΕΟΜ

• κ. Παρασκευάς Φραντζέσκος, ΕΕΣΥΜ

Advertisement

• κ. Διονύσης Γρηγορόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

Advertisement

καθώς και:

• κ. Συμεών Καλομοίρης, Αν. Γραμματέας Δ.Σ. ΟΦΑΕ

• κυρία Ηρώ Δουμάνη, αντιπρόεδρος IRU.

Advertisement

Τα βασικά σημεία της συζήτησης που τέθηκαν στη συνάντηση είναι:

• Ενεργοποίηση των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, με τον υπουργό να ζητά συγκεκριμένες προτάσεις από τους επαγγελματικούς φορείς για την λειτουργία τους.

• ‘Αμεση αναθεώρηση του ορίου ταχύτητας, η οποία θα προωθηθεί με σχετική νομοθετική τροποποίηση.

• Διερεύνηση ανάπτυξης εκπτωτικών πακέτων διοδίων για φορτηγά δημοσίας χρήσης κατόπιν επικοινωνίας με τους παραχωρησιούχους, καθώς και άμεση ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού και στάθμευσης, ιδίως στην Εγνατία Οδό, όπου διαπιστώνεται παντελής έλλειψη.

• Διερεύνηση άρσης των περιορισμών κυκλοφορίας στην παλαιά Εθνική Οδό, κατόπιν εξέτασης των στοιχείων κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

• Αποκατάσταση της διαδικασίας έκδοσης καρτών ταχογράφων, με τον Υπουργό να ενημερώνει ότι έχει ήδη συναφθεί συμφωνία για την εκτύπωσή τους και ότι η διαδικασία έχει επανεκκινήσει και θα αποκατασταθεί πλήρως εντός των επόμενων ημερών.

• Επαναξέταση των μέτρων περιορισμού κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων Παρασκευή και Κυριακή στο εθνικό οδικό δίκτυο με γνώμονα την οδική ασφάλεια.

• Περιορισμός της ευθύνης του εθνικού μεταφορέα μέσω της εφαρμογής του CMR στις εθνικές μεταφορές.

• Αναθεώρηση του πλαισίου σύναψης διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες και της ανταλλαγής ποσοστώσεων αδειών, με κοινή διαπίστωση ότι από το 2027 απαιτείται νέο πλαίσιο, με γνώμονα τον δίκαιο ανταγωνισμό και την αρχή της αμοιβαιότητας στο διεθνές εμπόριο.

Χορήγηση νέων αδειών σε οχήματα 10ετίας, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των μεταφορικών επιχειρήσεων και του κλάδου συνολικά.

Επίσης, ο υπουργός, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεσμεύτηκε ότι, υπό την ιδιότητά του ως αντιπρόεδρος της Κυβερνητικής Επιτροπής για την εφοδιαστική αλυσίδα, θα συνδράμει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων εθνικών μεταφορών στο Πάρκο Φυλής.

«Σε συνέχεια των ανωτέρω εξελίξεων, οι επαγγελματικοί φορείς αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις, προσβλέποντας στην υλοποίηση των δεσμεύσεων και στη συνέχιση του θεσμικού διαλόγου» επισημαίνεται στην ανακοίνωση των φορέων.