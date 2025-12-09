Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες με την δημιουργία νέων μπλόκων σε όλη τη χώρα, και την ενίσχυσή τους με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να φτάσουν τον αγώνα τους μέχρι το τέλος.

Σε όλη τη χώρα, σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Πελοπόννησο και Κρήτη, όλο και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Μάλιστα, από χθες, Δευτέρα (08.12.2026) αποφάσισαν να κλείνουν συμβολικά για κάποιες ώρες και παρακαμπτήριους δρόμους.

Τα χιλιάδες τρακτέρ που έχουν παραταχθεί σε κομβικά σημεία έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμούς εθνικών οδών, τελωνείων, λιμανιών και αεροδρομίων.

Πιο αναλυτικά κλειστές σε πολλά σημεία της διαδρομής είναι και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης αλλά και η Εγνατία, ενώ μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Σημειώνεται πως αποκλεισμένο θα είναι έως τις 10 το πρωί το αεροδρόμιο Ηρακλείου από αγρότες και κτηνοτρόφους, της Κρήτης οι οποίοι συνεδριάζουν σήμερα για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους, στο μπλόκο της Νίκαιας σήμερα θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, ενώ σχεδιάζεται αύριο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου.

Σοβαρά επεισόδια και συλλήψεις στην Κρήτη

Πρωτοφανείς ήταν οι εικόνες και η ένταση που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στο Ηράκλειο και τα Χανιά, όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης προσπάθησαν να αποκλείσουν τα δύο αεροδρόμια και εμποδίστηκαν από αστυνομικές δυνάμεις. Οι αγρότες εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά. Στα Χανιά, τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασαν με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.

Τα δύο αεροδρόμια υπολειτουργούν ενώ οι αγρότες που προκάλεσαν τα επεισόδια έχουν ταυτοποιηθεί και σχηματίζεται δικογραφία εναντίον τους.

Κατηγορίες για «φθορά ξένης ιδιοκτησίας», «παραβίαση κοινής ειρήνης», και «βία κατά υπαλλήλων» αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες, για τα επεισόδια έξω από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Για τα σοβαρά επεισόδια στα Χανιά, έχει σχηματιστεί δικογραφία για 10 σεσημασμένους, κυρίως κτηνοτρόφους, που έχουν απασχολήσει τις αρχές για βαριά αδικήματα.

Αγροτικά μπλόκα έχουν κλείσει τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας

10 μεγάλα αγροτικά μπλόκα έχουν κλείσει τις μεγάλες οδικές αρτηρίες της χώρας. Στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, την Εγνατία, την Ιόνια και την Ολυμπία οδό, χιλιάδες τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί σε σημαντικούς κόμβους. 4 μπλόκα έχουν στηθεί περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, ενώ και στα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας, οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

