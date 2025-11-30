Αιματηρό τροχαίο έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λούτσα, με ένα ΙΧ να παρασύρει τρεις πεζούς, ο ένας εκ των οποίων έχασε τη ζωή του.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤNews, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Αρτέμιδος λίγο μετά τις 00.30 και έπεσε στους τρεις πεζούς υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Τρία άτομα που προσπαθούσαν να διασχίσουν κάθετα τον δρόμο παρασύρθηκαν. Τα δύο τραυματίστηκαν ελαφρά μα ένας άνδρας έχασε σχεδόν ακαριαία τη ζωή του: Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.Ο οδηγός του οχήματος επίσης τραυματίστηκε ελαφρά.

