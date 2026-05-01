Ο Αλέξανδρος Παναγούλης έζησε σαν να ήξερε ότι ο χρόνος του θα ήταν λίγος. Δεν τον σπατάλησε. Τον έκαψε. Τον έκανε αντίσταση, ποίηση, απόπειρα, φυλακή, βασανιστήριο, κραυγή. Πάλεψε για τη Δημοκρατία στην Ελλάδα. Πέρασε από την Κύπρο αναζητώντας στήριξη για τον αντιδικτατορικό αγώνα. Τίμησε τη στολή που φορούσε όχι υπακούοντας στη δικτατορία, αλλά στεκόμενος απέναντί της. Και πενήντα χρόνια μετά τον θάνατό του, παραμένει ένα από τα πιο καθαρά σύμβολα ελευθερίας που γνώρισε ο τόπος.

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από την Ιστορία. Και υπάρχουν άνθρωποι που την τραυματίζουν τόσο βαθιά, ώστε μένουν για πάντα μέσα της.

Advertisement

Advertisement

Ο Αλέκος Παναγούλης ανήκε στη δεύτερη κατηγορία.

Γεννημένος στις 2 Ιουλίου 1939, παιδί οικογένειας στρατιωτικών, φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πολιτικοποιημένος από νωρίς, βρέθηκε την 21η Απριλίου 1967 να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Η χώρα είχε ξυπνήσει κάτω από τις ερπύστριες. Η Δημοκρατία είχε φυλακιστεί. Οι συνταγματάρχες είχαν αρπάξει την εξουσία.

Εκείνος δεν διάλεξε τη σιωπή.

Λιποτάκτησε, πέρασε στην αντίσταση, δημιούργησε αντιδικτατορική οργάνωση και αναζήτησε στήριξη και στην Κύπρο. Γιατί ο Παναγούλης δεν έβλεπε τη Δημοκρατία ως μια αφηρημένη λέξη. Την έβλεπε ως χρέος. Ως στολή. Ως όρκο. Ως κάτι που δεν το φοράς για να υπηρετήσεις έναν τύραννο, αλλά για να σταθείς απέναντί του.

Στις 13 Αυγούστου 1968, επιχείρησε να σκοτώσει τον δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου. Η απόπειρα απέτυχε. Ο Παπαδόπουλος γλίτωσε. Ο Παναγούλης συνελήφθη.

Από εκείνη τη στιγμή άρχισε το δεύτερο, ίσως πιο τρομακτικό, κεφάλαιο της ζωής του: το κεφάλαιο της αντοχής.

Advertisement

Τον βασάνισαν. Τον έσπασαν σωματικά, αλλά δεν κατάφεραν να τον σπάσουν ψυχικά. Τον χτύπησαν, τον εξευτέλισαν, τον υπέβαλαν σε μαρτύρια που δεν χωρούν εύκολα σε λέξεις. Του ζήτησαν ονόματα. Του ζήτησαν συνεργούς. Του ζήτησαν να υπογράψει την ήττα του.

Δεν τους την έδωσε.

Αντίθετα, μέσα από το κελί, μέσα από τις απομονώσεις, μέσα από τις απόπειρες απόδρασης, μέσα από την καταδίκη του σε θάνατο, ο Παναγούλης έγινε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό του. Έγινε η απόδειξη ότι μια δικτατορία μπορεί να έχει στρατό, φυλακές, όπλα, ανακριτές και βασανιστές, αλλά δεν μπορεί πάντα να νικήσει έναν άνθρωπο που έχει αποφασίσει να μη φοβηθεί.

Advertisement

Η θανατική του καταδίκη προκάλεσε διεθνή κινητοποίηση. Προσωπικότητες από την Ευρώπη και την Αμερική ζήτησαν να μη γίνει η εκτέλεση. Η Χούντα έκανε πίσω. Όμως ο Παναγούλης δεν βγήκε από εκεί αλώβητος. Κανείς δεν βγαίνει αλώβητος από την κόλαση. Βγήκε όμως όρθιος.

Και αυτό ακριβώς δεν του συγχώρησαν ποτέ.

Μετά την πτώση της δικτατορίας, εξελέγη βουλευτής. Αλλά ο Παναγούλης δεν ήταν φτιαγμένος για τα βολικά σαλόνια της εξουσίας. Δεν χωρούσε εύκολα σε κομματικά καλούπια. Δεν ήξερε να σωπαίνει. Δεν ήξερε να ξεχνά. Δεν ήξερε να συμβιβάζεται με τη μισή αλήθεια.

Advertisement

Κουβαλούσε φακέλους. Κουβαλούσε ονόματα. Κουβαλούσε μνήμες. Κουβαλούσε την ΕΣΑ, την Κύπρο, την προδοσία, τους βασανιστές, τους μηχανισμούς που επιβίωναν μέσα στη Μεταπολίτευση σαν σκιές.

Και ύστερα ήρθε η Πρωτομαγιά του 1976.

Το πράσινο Fiat Mirafiori που οδηγούσε συνετρίβη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ο Αλέξανδρος Παναγούλης ήταν νεκρός. Ήταν μόλις 36 ετών.

Advertisement

Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε τροχαίο. Όμως γύρω του έμειναν ερωτήματα. Υποψίες. Σκιές. Μαρτυρίες που δεν έπεισαν όλους. Μια αίσθηση ότι ο άνθρωπος που είχε επιβιώσει από τη Χούντα, από τα βασανιστήρια, από τη θανατική καταδίκη, από τις φυλακές και από τις απόπειρες εξόντωσής του, χάθηκε την ώρα που ετοιμαζόταν να πει περισσότερα από όσα κάποιοι άντεχαν να ακουστούν.

Advertisement

Τίποτα δεν αποδείχθηκε οριστικά.

Αλλά στην Ιστορία δεν μένουν μόνο οι δικαστικές αποφάσεις. Μένει και η αίσθηση μιας κοινωνίας. Και η κοινωνία εκείνη την ημέρα ένιωσε ότι δεν αποχαιρετούσε απλώς έναν βουλευτή, έναν αντιστασιακό, έναν ποιητή. Αποχαιρετούσε έναν άνθρωπο που είχε πάρει πάνω του ένα κομμάτι από τη δική της σιωπή.

Στην κηδεία του, χιλιάδες άνθρωποι φώναξαν: «Ο Παναγούλης ζει».

Advertisement

Και ίσως αυτό να ήταν το πιο ακριβές πολιτικό σύνθημα της Μεταπολίτευσης.

Γιατί ο Παναγούλης ζει κάθε φορά που η Δημοκρατία δεν αντιμετωπίζεται ως δεδομένη. Ζει κάθε φορά που κάποιος αρνείται να υπογράψει δήλωση μετανοίας. Ζει κάθε φορά που ένας άνθρωπος στέκεται μόνος απέναντι σε έναν μηχανισμό. Ζει κάθε φορά που η εξουσία νομίζει ότι ο φόβος είναι αρκετός για να νικήσει την αξιοπρέπεια.

Τα παράσημά του δεν ήταν μόνο όσα φαίνονταν στο στήθος. Ήταν οι πληγές του. Τα σημάδια του. Τα ποιήματα που έγραφε στη φυλακή. Οι σιωπές που δεν έσπασε. Τα ονόματα που δεν πρόδωσε. Η θανατική καταδίκη που αντιμετώπισε χωρίς να ζητήσει έλεος. Η στολή που τίμησε όχι με υπακοή στους επίορκους, αλλά με ανυπακοή απέναντι στην τυραννία.

Η Οριάνα Φαλάτσι και ο έρωτας που έγινε μαρτυρία

Στη ζωή του Αλέξανδρου Παναγούλη υπήρξε και η Οριάνα Φαλάτσι, η σπουδαία Ιταλίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας που δεν τον αντιμετώπισε ποτέ σαν «θέμα», αλλά σαν άνθρωπο που έφερε πάνω του ολόκληρο το τραύμα μιας χώρας. Τον γνώρισε μετά την αποφυλάκισή του, τον ερωτεύτηκε, στάθηκε δίπλα του και αργότερα μετέτρεψε τη σχέση τους σε λογοτεχνική και πολιτική μαρτυρία μέσα από το βιβλίο της «Ένας Άντρας». Η Φαλάτσι είδε στον Παναγούλη κάτι περισσότερο από έναν αντιστασιακό: είδε έναν άνθρωπο που είχε επιλέξει να ζήσει χωρίς υποταγή, ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να ζει διαρκώς στα όρια. Και ίσως γι’ αυτό η δική της ματιά παραμένει τόσο καθοριστική στη μνήμη του· γιατί πίσω από τον ήρωα, κατέγραψε τον άνθρωπο — πληγωμένο, ακραίο, γενναίο, αδύνατο να χωρέσει σε μια κανονική ζωή.

Πενήντα χρόνια μετά

Πενήντα χρόνια μετά, ο Αλέξανδρος Παναγούλης δεν χρειάζεται αγιογραφίες. Δεν τις είχε ανάγκη. Ήταν άνθρωπος με πάθη, με ορμή, με αντιφάσεις, με φωτιά. Αλλά ακριβώς γι’ αυτό ήταν αληθινός.

Και η αλήθεια του είναι πιο δυνατή από τον μύθο του.

Σε μια εποχή που η Δημοκρατία συχνά μνημονεύεται επετειακά, σαν τυπική υποχρέωση, ο Παναγούλης θυμίζει κάτι απλό και άβολο: η Δημοκρατία δεν σώζεται από μόνη της. Θέλει ανθρώπους. Θέλει κόστος. Θέλει φωνές που δεν εξαγοράζονται. Θέλει σώματα που αντέχουν. Θέλει συνειδήσεις που δεν παραδίδονται.

Ο Αλέξανδρος Παναγούλης πλήρωσε αυτό το κόστος.

Και γι’ αυτό, μισό αιώνα μετά, δεν είναι απλώς μια φωτογραφία από το παρελθόν.

Είναι μια υπενθύμιση.

Ότι απέναντι σε κάθε δικτατορία, σε κάθε αυθαιρεσία, σε κάθε μηχανισμό που ζητά υποταγή, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ενός ανθρώπου που θα πει όχι.

Και αυτό το όχι, όταν ειπωθεί με τέτοιο τίμημα, γίνεται Ιστορία.

Η συνέχεια ενός ονόματος που δεν έμεινε στο παρελθόν

Το όνομα Παναγούλης δεν έμεινε κλεισμένο σε μια επέτειο ούτε περιορίστηκε στη φωτογραφία ενός ήρωα της Αντίστασης. Ο αδελφός του, Στάθης Παναγούλης, κράτησε ζωντανή τη δημόσια μνήμη του Αλέξανδρου, υπενθυμίζοντας για δεκαετίες ότι ο θάνατός του δεν υπήρξε ποτέ για όλους μια απλή υπόθεση τροχαίου, αλλά ένα ανοιχτό τραύμα της Μεταπολίτευσης. Με τη δική του πολιτική διαδρομή, τις παρεμβάσεις του και την επιμονή του να μιλά για τον αδελφό του, ο Στάθης Παναγούλης συνέβαλε ώστε το όνομα να μη γίνει μόνο μνημείο, αλλά διαρκής υπενθύμιση: ότι η Δημοκρατία δεν τιμά τους νεκρούς της με σιωπή, αλλά με μνήμη, έρευνα και ανυποχώρητη απαίτηση για αλήθεια.