Αναστάτωση προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις του OPEN ύστερα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας, το οποίο τελικά αποδείχθηκε κακόγουστη φάρσα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία άνω κάτω», Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Κατερίνα Παπακωστοπούλου, ενημέρωσαν τους τηλεθεατές ότι η εκπομπή έπρεπε να διακοπεί προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος ασφαλείας.

«Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο εκτάκτως διακόπτουμε τη μετάδοση της εκπομπής. Έχει προηγηθεί προειδοποιητικό τηλεφώνημα με απειλή για βόμβα στις εγκαταστάσεις του OPEN», ανέφερε χαρακτηριστικά στον αέρα ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Αμέσως μετά, έγινε γνωστό ότι το κτίριο έπρεπε να εκκενωθεί, με τον παρουσιαστή να συμπληρώνει: «Εκκενώνουμε τις εγκαταστάσεις του OPEN. Αποχωρούμε από το κτίριο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή τη στιγμή».

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εξονυχιστικός έλεγχος στους χώρους του τηλεοπτικού σταθμού, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός. Η αιφνίδια διακοπή της ζωντανής μετάδοσης προκάλεσε εύλογη ανησυχία στο τηλεοπτικό κοινό, καθώς το πρόγραμμα διεκόπη χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες εκείνη τη στιγμή.