Λίγα μόλις δευτερόλεπτα ήταν αρκετά για να προκληθούν σοβαρά τραύματα σε έναν 15χρονο μαθητή, ο οποίος δέχθηκε βίαιη επίθεση από τρεις συνομηλίκους του στην Πάτρα.

Βίντεο που δημοσίευσε η ιστοσελίδα Pelop καταγράφει τη σκληρότητα του περιστατικού στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, προκαλώντας αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

Advertisement

Advertisement

Στο βίντεο, οι τρεις ανήλικοι φαίνονται αρχικά να κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση από το θύμα, όταν ξαφνικά αλλάζουν πορεία. Ένας από αυτούς, φορώντας λευκή μπλούζα, επιτίθεται στον 15χρονο, τον χτυπά επανειλημμένα και τον ρίχνει στο έδαφος.

Στη συνέχεια, δεύτερος έφηβος, με μαύρη μπλούζα, πλησιάζει τον πεσμένο μαθητή, ενώ το τρίτο μέλος της παρέας παρακολουθεί λίγο πιο πέρα. Αμέσως μετά, οι δράστες απομακρύνονται. Το περιστατικό εκτυλίσσεται μπροστά σε περαστικούς, οι οποίοι δεν επενέβησαν.

Με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ο 15χρονος

Το θύμα υπέστη κάταγμα στη γνάθο και στο ρινικό οστό. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, με κατοίκους και φορείς να ζητούν μέτρα για την αποτροπή ανάλογων περιστατικών βίας μεταξύ ανηλίκων.

Οι τρεις δράστες, ηλικίας 16, 15 και 14 ετών, συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης σε άτομο αδύναμο να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο εξ αυτών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Το πρωί της Δευτέρας (22/9), οι ανήλικοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή. Ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο μικρότεροι θα ενταχθούν σε πρόγραμμα επιμέλειας ανηλίκων.