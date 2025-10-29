Ένας 15χρονος υπό την επήρεια μέθης, μεταφέρθηκε χθες το βράδυ στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Νέο περιστατικό με ανήλικο μεθυσμένο στην περιοχή της Καβάλας αυτή τη φορά. Χθες το βράδυ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένας 15χρονος έπινε ποτά με την παρέα του σε καφέ – μπαρ στην περιοχή της Χρυσούπολης. Ξαφνικά ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε κατάσταση μέθης στο Κέντρο Υγείας Χρυσούπολης. Οι γιατροί του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα Νέστου, που συνέλαβε τον 26χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διάθεση και πώληση αλκοόλ σε ανήλικους και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας για να απολογηθεί.

Στο νοσοκομείο 17χρονη μετά τη χρήση κοκαΐνης

Μία 17χρονη στη Δυτική Ελλάδα που έκανε χρήση κοκαΐνης, έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, η 17χρονη ήταν μόνη της στο σπίτι όταν έκανε χρήση κοκαΐνης. Κάποια στιγμή ένιωσε ταχυκαρδία, φοβήθηκε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ. Με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και δεν κινδύνεψε η υγεία της.

Ενημερώθηκε η Ασφάλεια που την αήλικη για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και τον πατέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.