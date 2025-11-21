Σε επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα λόγω των κρουσμάτων γρίπης τύπου Α στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν ένα μήνα νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Για την αύξηση φαίνεται να ευθύνεται μία νέα παραλλαγή της γρίπης Α, ο αποκαλούμενος υποκλάδος Κ.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Αθηνών Γκίκας Μαγιορκίνης, «από τα αναλυτικά στοιχεία που έχουμε από την επιτήρηση που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, φαίνεται ότι το ποσοστό είναι πάνω από το 60% των κρουσμάτων της γρίπης που καταγράφονται τώρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία ανησυχία, καθότι η φετινή περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από τις άλλες περιόδους.»

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το αντιγριπικό εμβόλιο φαίνεται να διατηρεί ικανοποιητική προστασία έναντι του υποκλάδου Κ.

Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου σημείωσε: «Αυτός ο κλάδος Κ μπορεί να προκαλέσει σοβαρότερη νόσηση ειδικά σε μεγάλης ηλικίας άτομα και επίσης είναι πιο μεταδοτικός. Επομένως αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε για να προστατευθούμε είναι ο εμβολιασμός, σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.»

Στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο μέχρι και σήμερα έχουν καταγραφεί 778 δείγματα γρίπης. Από αυτά βρέθηκαν 19 θετικά για τους ιούς της γρίπης τύπου Α, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ.

Ο ειδικός παθολόγος λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι «από τα λίγα στοιχεία που έχουμε δεν έχουμε καταγράψει τον υποκλάδο Κ αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς πρώτον και δεύτερον θα πρέπει να περιμένουμε και την ολοκλήρωση των εξετάσεων που γίνονται για την ταυτοποίηση των ιών, η οποία δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.»