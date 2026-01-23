Η γυναίκα ηλικίας 56 ετών που έχασε τη ζωή της στη Γλυφάδα, στον δρόμο - χείμαρρο

Μία νέα μαρτυρία για τις συνθήκες θανάτου της 56χρονης στην Άνω Γλυφάδα έφτασε στην δημοσιότητα, καθώς γειτόνισσα του θύματος περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησε η άτυχη γυναίκα, αφού παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

«Ήμασταν μέσα στο σπίτι και την βλέπαμε από το παράθυρο. Πήγε να περάσει το δρόμο. Της φώναξε το αφεντικό μου “μην”. Δεν πρόλαβε, ούτε μας άκουσε. Με το “μη” την παίρνει το ρεύμα, την παρασύρει και την πάει κάτω από το αυτοκίνητο», ανέφερε η γειτόνισσα της 56χρονης.

«Εμείς από το παράθυρο να βλέπουμε και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε το αφεντικό μου, βγήκαν οι άλλοι γείτονες από δίπλα. Προσπάθησαν 3-4 άνδρες να κάνουν κάτι με το αυτοκίνητο, αλλά δεν μπόρεσαν. Μέχρι που ήρθε η Πυροσβεστική και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που ήταν», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την μαρτυρία της γειτόνισσας, η 56χρονη είχε μόλις τελειώσει από την δουλειά και της ζήτησαν να έρθει στην περιοχή, επειδή είχε πλημμυρίσει το σπίτι της.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γλυφάδα – Πάνω από 1.500 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, τα προβλήματα παραμένουν, με αποτέλεσμα συνεργεία του δήμου Γλυφάδας να βρίσκονται ακόμα στους δρόμους, προσπαθώντας να απομακρύνουν πέτρες και μπάζα που κατέληξαν στην ευρύτερη περιοχή.

Την ίδια στιγμή, περισσότερες από 1.500 κλήσεις έφτασαν στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τα προβλήματα που προκλήθηκαν στην Αττική από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από την Τετάρτη (21/1) και ώρα 07:30 έως και σήμερα Παρασκευή (23/1), το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας, η ευρύτερη περιοχή της Γλυφάδας κυρήχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί στην Βάρη σύσκεψη υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και την συμμετοχή έξι δημάρχων.