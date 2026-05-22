Η αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση νέας ταυτότητας έχει ήδη ξεκινήσει και οι πολίτες μπορούν μέχρι τις 3 Αυγούστου να εκδώσουν τις νέες, αν επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Όσοι πολίτες δεν εκδώσουν νέα ταυτότητα και θέλουν να ταξιδέψουν, θα χρειαστεί να έχουν το διαβατήριο, καθώς από τις 3 Αυγούστου και μετά οι παλιές ταυτότητες δε θα αναγνωρίζονται ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων, οι οποίες συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και περιλαμβάνουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα.

Πώς κλείνετε ραντεβού

Μπαίνετε στο Gov.gr και συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς στο TaxisNet

Επιλέγετε την Αρχή Έκδοσης που σας εξυπηρετεί (το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας ή κάποιο άλλο με μεγαλύτερη διαθεσιμότητα)

Επιλέγετε μέρα και ώρα

Συμπληρώνετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, θα λάβετε στο email σας ηλεκτρονικό μήνυμα που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης του ραντεβού και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας.

Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, οι πολίτες πρέπει να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής κατοικίας του, ώστε να οριστεί νέο ραντεβού και να εκδοθεί νέο δελτίο.