Ειδικό λογισμικό μέσα στο αυτοκίνητό τους, προκειμένου να λαμβάνουν δεδομένα και να στέλνουν σε κινητά τηλέφωνα απατηλά SMS, για να αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς, είχαν εγκαταστήσει δύο άνδρες από την Κίνα, 29 και 31 ετών, οι οποίοι βρίσκονται πλέον στα χέρια της Αστυνομίας.

Από την αστυνομικοί έρευνα προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας τον ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είχαν εγκαταστήσει στο όχημα, αρχικά δημιουργούσαν κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας με ψευδείς σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, εφαρμόζοντας τη μέθοδο «SMS BLASTER ATTACKS», μέσω της οποίας παραπλανούσαν τις συσκευές κινητών τηλεφώνων πολιτών.

Ακολούθως υποβάθμιζαν τη σύνδεση του δικτύου στις συσκευές από 4G σε 2G, εκμεταλλευόμενοι κενά ασφαλείας που παρουσιάζει το δίκτυο 2G και στη συνέχεια αποκτούσαν πρόσβαση σε αυτές και λάμβαναν γνώση αναγνωριστικών στοιχείων τους όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του συνδρομητή.

Κατόπιν, έστελναν παραπλανητικά μηνύματα «SMS» που περιείχαν συνδέσμους «phishing», στα οποία εμφανίζονταν ως αποστολείς κυρίως τραπεζικά ιδρύματα ή εταιρείες ταχυμεταφορών, όπου τα θύματα καλούνταν να εισαγάγουν στοιχεία τραπεζικών καρτών και λοιπά προσωπικά δεδομένα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα των παθόντων και προχωρούσαν σε παράνομες αγορές προϊόντων.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί τρεις περιπτώσεις απατών σε Μαρούσι, Σπάτα και Αθήνα.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν αστυνομικοί από το Τμήμα Ασφαλείας Σπάτων – Αρτέμιδας εντόπισαν τους δύο άνδρες στα Σπάτα και τους κάλεσαν να σταματήσουν σε έλεγχο. Οι κατηγορούμενοι αρχικά έδειξαν πλαστές ταυτότητες και οι αστυνομικοί είδαν ότι στον χώρο αποσκευών είχαν το υπερσύγχρονο σύστημα, με πρόσβαση στο διαδίκτυο και με συνδεδεμένο πομπό, τον οποίο είχαν τοποθετήσει στην οροφή.